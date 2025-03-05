ЦРУ підтвердило призупинення допомоги США Україні та обміну розвідданими

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) підтвердило, що США припинили надання допомоги Україні та обмін розвідувальними даними.

Про це повідомив кореспондент Fox News в Білому домі Едвард Лоуренс.

Зокрема, кореспондент повідомляє, що директор ЦРУ Джон Реткліфф оголосив про припинення поставок зброї та розвідувальних даних в Україну після зустрічі в Овальному кабінеті.

Ззаначається, що Реткліфф висловив сподівання на відновлення співпраці та роботу з Україною над досягненням миру після листа до президента США.

Нагадаємо, що раніше Польща підтвердила, що США прийняли рішення призупинити військову допомогу Україні без попередніх консультацій із союзниками.

Що відомо про призупинення допомоги США

Нагадаємо, Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

Вся американська військова техніка, яка ще не прибула в Україну, буде затримана. Це стосується зброї, що перебуває в транзиті на літаках і кораблях або чекає на відправку в транзитних зонах у Польщі.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Київ твердо налаштований зберегти й розвивати партнерство зі Сполученими Штатами. За його словами, підтримка з боку США триває, і Україна розраховує на її подальше продовження.

Інформацію про призупинення постачання військової допомоги Україні підтвердив представник Білого дому в розмові з CNN.

В свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру під керівництвом Трампа.