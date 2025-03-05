Трамп лишив у силі заборону на постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні – NYT

Президент США Дональд Трамп залишив чинною заборону на постачання зброї та масштабної допомоги Україні, попри свою риторику щодо можливих мирних переговорів.

Про це пише NYT.

"Здавалося, Трамп вітає ініціативу президента України Володимира Зеленського повернутися до дискусій щодо мирних переговорів і угоди щодо корисних копалин. Але Трамп залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

У своїй промові перед Конгресом, що тривала понад 100 хвилин, Трамп лише згадав війну в Україні, поставивши конгресменам риторичне запитання: "Чи хочете ви, щоб вона тривала ще п’ять років?"

Водночас він не окреслив жодного бачення можливого мирного врегулювання чи гарантій збереження незалежності України.

Трамп також не порушив питання про можливі поступки з боку Росії або про те, що станеться, якщо президент РФ Володимир Путін вирішить продовжувати війну. Така позиція викликає занепокоєння серед союзників США, які прагнуть визначеності щодо майбутньої підтримки України.

Що відомо про рішення Трампа

Нагадаємо, вчора Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

Відомо, що вся американська військова техніка, яка ще не прибула в Україну, буде затримана. Це стосується зброї, що перебуває в транзиті на літаках і кораблях або чекає на відправку в транзитних зонах у Польщі. Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету виконати це розпорядження.

Інформацію про призупинення постачання військової допомоги Україні підтвердив представник Білого дому в розмові з CNN.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми робимо паузу і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", - сказав він.