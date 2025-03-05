Зеленський, Макрон та Стармер їдуть до Трампа зі своїм планом припинення війни – ЗМІ

Уже на наступному тижні президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер разом можуть поїхати в США, щоб представити Дональду Трампу спільний план щодо врегулювання війни .

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що наразі Лондон "на всіх рівнях" вживає заходів, щоб переконати Білий дім відновити військову допомогу Києву, яка була призупинена 4 березня.

Це рішення стало серйозним ударом по плану Стармера для України, який наголошував, що надходження військової допомоги має тривати, доки йдуть бойові дії.

Трамп також натякнув, що може послабити економічні санкції проти Росії в рамках планів посадити лідера РФ Володимира Путіна за стіл переговорів.

Урядові джерела повідомили, що "на всіх рівнях" докладаються зусилля, щоб переконати США швидко відновити постачання в Україну.

Як пише видання, вчора президент Зеленський розкрив свіжі подробиці нового мирного плану, який зараз опрацьовують із Стармером та Макроном.

"Ми готові працювати швидко, щоб припинити війну, і першими етапами можуть бути звільнення полонених і перемир’я в небі – заборона на ракети, безпілотники дальнього радіусу дії, бомби на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру – і перемир’я на морі негайно, якщо Росія зробить те саме" - наголосив Зеленський.

Дипломатичні джерела підтвердили виданню, що припинення вогню може розпочатися після припинення повітряних і морських бомбардувань з обох сторін.

У разі успіху обидві сторони перейдуть до припинення вогню на суші, яке, за словами співрозмовників видання, буде "важче перевірити та легше зірвати".

Президент Макрон також запропонував призупинити бойові дії в повітрі та на морі на один місяць.

У свою чергу Стармер сподівається переконати президента Трампа дати гарантії безпеки, що дозволило би Великобританії, Франції та іншим союзникам відправити власні війська для підтримки миру в Україні, не боячись негайного нападу російських військ.

Раніше Стармер заявив, що було б "цілковитою дурістю" посилати британські війська у небезпеку без американської підтримки.

Але президент Трамп наразі вказував, що він вважає, що присутності американських громадян, які працюють над угодою про корисні копалини, буде достатньо, щоб стримати подальші російські атаки.

Сварка України та США

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

Після цього Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

Вся американська військова техніка, яка ще не прибула в Україну, буде затримана. Це стосується зброї, що перебуває в транзиті на літаках і кораблях або чекає на відправку в транзитних зонах у Польщі.

Під час звернення до Конгресу Дональд Трамп заявив, що отримав лист від Зеленського щодо готовності сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні та підписання угоди про корисні копалини.