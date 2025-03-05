Зеленский, Макрон и Стармер едут к Трампу со своим планом прекращения войны — СМИ

Уже на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе могут поехать в США, чтобы представить Дональду Трампу общий план по урегулированию войны.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что в настоящее время Лондон "на всех уровнях" принимает меры, чтобы убедить Белый дом возобновить военную помощь Киеву, которая была приостановлена 4 марта.

Это решение стало серьезным ударом по плану Стармера для Украины, который подчеркивал, что поступление военной помощи должно продолжаться, пока идут боевые действия.

Трамп также намекнул, что может ослабить экономические санкции против России в рамках планов усадить лидера РФ Владимира Путина за стол переговоров.

Правительственные источники сообщили, что "на всех уровнях" прилагаются усилия, чтобы убедить США быстро возобновить поставки в Украину.

Как пишет издание, вчера президент Зеленский раскрыл свежие подробности нового мирного плана, который сейчас прорабатывают со Стармером и Макроном.

"Мы готовы работать быстро, чтобы прекратить войну, и первыми этапами могут быть освобождение пленных и перемирие в небе — запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, бомбы на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру — и перемирие на море немедленно, если Россия произведет то же самое" — отметил он.

Дипломатические источники подтвердили, что прекращение огня может начаться после прекращения воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон.

В случае успеха обе стороны перейдут к прекращению огня на суше, которое, по словам собеседников, будет "труднее проверить и легче сорвать".

Президент Макрон также предложил приостановить боевые действия в воздухе и море на один месяц.

В свою очередь, Стармер надеется убедить президента Трампа дать гарантии безопасности, что позволило бы Великобритании, Франции и другим союзникам отправить собственные войска для поддержания мира в Украине, не боясь немедленного нападения российских войск.

Ранее Стармер заявил, что было бы "полной глупостью" посылать британские войска в опасность без американской поддержки.

Но президент Трамп пока что указывал, что он считает, что присутствия американских граждан, работающих над соглашением о полезных ископаемых, будет достаточно, чтобы сдержать дальнейшие российские атаки.

Ссора Украины и США

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

После этого Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, которая подвергла сомнению поддержку ключевого союзника Украины.

Вся еще не прибывшая в Украину американская военная техника будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше.

Во время обращения в Конгресс Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров по миру в Украине и подписание соглашения о полезных ископаемых.