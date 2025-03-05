Трамп оставил в силе запрет на поставку оружия или другой большой помощи Украине – NYT

Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на поставку оружия и масштабной помощи Украине, несмотря на свою риторику по поводу возможных мирных переговоров.

Об этом пишет NYT.

"Казалось, Трамп приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского вернуться к дискуссиям по мирным переговорам и соглашению по поводу полезных ископаемых. Но Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или другой большой помощи Украине", — говорится в сообщении.

В своей речи перед Конгрессом, продолжавшейся более 100 минут, Трамп лишь вспомнил войну в Украине, задав конгрессменам риторический вопрос: "Хотите ли вы, чтобы она длилась еще пять лет?"

В то же время, он не очертил ни одного видения возможного мирного урегулирования или гарантий сохранения независимости Украины.

Трамп также не поднял вопроса о возможных уступках со стороны России или о том, что произойдет, если президент РФ Владимир Путин решит продолжать войну. Такая позиция вызывает обеспокоенность среди союзников США, стремящихся к определенности будущей поддержки Украины.

Что известно о решении Трампа

Напомним, вчера Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, подвергшей сомнению поддержку ключевого союзника Украины.

Известно, что вся еще не прибывшая в Украину американская военная техника будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше. Трамп поручил министру обороны Питу Гегсету выполнить это распоряжение.

Информацию о приостановлении поставок военной помощи Украине подтвердил представитель Белого дома в разговоре с CNN.

"Президент четко дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были отданы этой цели. Мы делаем паузу и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", — сказал он.