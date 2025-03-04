Польша подтвердила приостановку США военной помощи Украине: Трамп принял решение без каких-либо консультаций

США приняли решение о приостановлении военной помощи Украине без консультаций с союзниками.

Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский.

"Дональд Трамп принял это решение самостоятельно, не посоветовавшись ни с союзниками по НАТО, ни с участниками Ramstein Group, которая поддерживает Украину в ее борьбе", — подчеркнул спикер МИД.

Вскоре после заявления Вронского на платформе X появилось сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска:

"Суверенная, прозападная Украина, способная защитить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. Каждый, кто подвергает сомнению эту очевидную истину, способствует триумфу Путина. Поняли?" – подчеркнул премьер.

Туск также сообщил, что отчеты по границе и логистическому хабу в Ясенке подтверждают заявления США о приостановлении военной помощи Украине.

ЕС обсудит решение Трампа

Решение Трампа о приостановлении военной помощи Украине станет темой обсуждения на саммите Европейского совета в четверг.

Белый дом подтвердил, что отказ от оказания поддержки Киеву был принят с целью стимулировать мирные переговоры.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - заявил представитель Белого дома.

Приостановка будет касаться всех форм помощи, включая оружие, которое уже направляется в Украину, в частности через Польшу.

О приостановлении военной помощи

Напомним, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, подвергшей сомнению поддержку ключевого союзника Украины.

Вся еще не прибывшая в Украину американская военная техника будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что Киев твердо настроен сохранить и развивать партнерство с Соединенными Штатами. По его словам, поддержка со стороны США продолжается, и Украина рассчитывает на дальнейшее ее продолжение.

Напомним, Государственный департамент США на этой неделе прекратил проекты Агентства по международному развитию, которое инвестировало сотни миллионов долларов, чтобы помочь возобновить энергосеть Украины после российских ракетных атак.