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Рада обратилась к Трампу относительно партнерства в сфере полезных ископаемых и поблагодарила США за поддержку

Верховная Рада
Верховная Рада обратилась к Трампу. Фото: congress.gov.ua

Руководство Верховной Рады, депутатских фракций и групп обратились к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу и выразили благодарность за поддержку. Они также подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между странами.

Текст обращения опубликован на официальном сайте парламента.

Отмечается, что поддержка Соединенных Штатов Америки как ключевого стратегического партнера была чрезвычайно важна для Украины в самый сложный период ее истории.

"От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую признательность Президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты безопасности, которые способствовали стабилизации ситуации на передовой".

Подчеркивается, что поддержка США как никогда важна для украинского народа и Сил безопасности и обороны Украины, а также для обеспечения безопасности и стабильности на всем европейском континенте.

"Украинский народ больше всех в мире стремится к миру и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в быстром прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира", — отметили в Раде.

В обращении подчеркивается, что украинский парламент приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира, и отмечает важность дальнейшего развития стратегического партнерства с США, в частности, в разведке критических полезных ископаемых.

В завершение авторы отметили, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а украинский народ — свободным и непокоренным.

Напомним, что Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, которая подвергла сомнению поддержку ключевого союзника Украины.

Решение было принято на фоне спора Трампа и вице-президента США Венса с президентом Зеленским во время встречи в Белом доме 28 февраля.

В то же время Зеленский заявил, что готов к новой встрече с американским коллегой, если тот пригласит его на "конструктивный диалог". "Наши отношения с президентом Трампом будут продолжаться, как и поддержка партнеров для Украины", – убежден президент.

Автор:
Татьяна Бессараб