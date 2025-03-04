Рада звернулася до Трампа щодо партнерства у сфері корисних копалин та подякувала США за підтримку

Керівництво Верховної Ради, депутатських фракцій і груп звернулися до президента США Дональда Трампа, Конгресу й американського народу та висловили подяку за підтримку. Вони також підкреслили важливість подальшого розвитку співпраці між країнами.

Текст звернення опубліковано на офіційному сайті парламенту.

Зазначається, що підтримка Сполучених Штатів Америки, як ключового стратегічного партнера, була надзвичайно важливою для України у найскладніший період її історії.

"Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку вдячність Президенту Дональду Трампу, Конгресу США та американському народу за тверду та послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на передовій", – йдеться в заяві.

Наголошується, що підтримка США є як ніколи важливою для українського народу та Сил безпеки і оборони України, а також для забезпечення безпеки та стабільності на всьому європейському континенті.

"Український народ більше за всіх у світі прагне миру та вірить, що особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу", - зазначили у Раді.

У зверненні підкреслюється, що український парламент вітає ініціативи президента Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру, та зазначає важливість подальшого розвитку стратегічного партнерства з США, зокрема у розвідці критичних корисних копалин.

На завершення автори наголосили на тому, що Україна має залишатися незалежною і суверенною державою, а український народ — вільним і нескореним.

Нагадаємо, що Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

Рішення було прийняте на тлі суперечки Трампа та віцепрезидента США Венса із президентом Зеленським під час зустрічі в Білому домі 28 лютого.

Водночас Зеленський заявив, що готовий до нової зустрічі з американським колегою, якщо той запросить його на "конструктивний діалог". "Наші відносини з президентом Трампом будуть продовжуватися, як і підтримка партнерів для України", - переконаний президент.