Трамп заявив, що США майже відновили передачу розвідданих Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що паузу в обміні розвідувальними даними з Києвом "ось-ось припинять". США сподіваються на позитивні результати від майбутніх переговорів з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість скасування зупинки обміну розвідданими, Трамп відповів: "Ми майже закінчили. Ми вже майже це зробили".

Президент США також зазначив, що він очікує хороших результатів від майбутніх переговорів з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

США призупинили передачу розвідданих Україні

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що США призупинили передачу розвідданих Україні. Ця інформація використовувалася для нанесення ударів по стратегічних об'єктах у Росії, а також для точного націлювання американської високоточної зброї на позиції поблизу лінії фронту.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною, щоб президент Володимир Зеленський співпрацював з Трампом у просуванні до мирних переговорів з Росією.

7 березня американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для українських користувачів.

Натомість Франція вирішила надати Україні розвідувальну інформацію після рішення США тимчасово припинити обмін такими даними.