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Трамп заявив, що США майже відновили передачу розвідданих Україні

війна
Українські військові. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що паузу в обміні розвідувальними даними з Києвом "ось-ось припинять". США  сподіваються на позитивні результати від майбутніх переговорів з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість скасування зупинки обміну розвідданими, Трамп відповів: "Ми майже закінчили. Ми вже майже це зробили".

Президент США також зазначив, що він очікує хороших результатів від майбутніх переговорів з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

США призупинили передачу розвідданих Україні

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що США призупинили передачу розвідданих Україні. Ця інформація використовувалася для нанесення ударів по стратегічних об'єктах у Росії, а також для точного націлювання американської високоточної зброї на позиції поблизу лінії фронту.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною, щоб президент Володимир Зеленський співпрацював з Трампом у просуванні до мирних переговорів з Росією.

7 березня американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для українських користувачів.

Натомість Франція вирішила надати Україні розвідувальну інформацію після рішення США тимчасово припинити обмін такими даними.

Автор:
Світлана Манько