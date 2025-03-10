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Трамп заявив, що США майже відновили передачу розвідданих Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що паузу в обміні розвідувальними даними з Києвом "ось-ось припинять". США сподіваються на позитивні результати від майбутніх переговорів з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість скасування зупинки обміну розвідданими, Трамп відповів: "Ми майже закінчили. Ми вже майже це зробили".
Президент США також зазначив, що він очікує хороших результатів від майбутніх переговорів з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.
США призупинили передачу розвідданих Україні
Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що США призупинили передачу розвідданих Україні. Ця інформація використовувалася для нанесення ударів по стратегічних об'єктах у Росії, а також для точного націлювання американської високоточної зброї на позиції поблизу лінії фронту.
Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною, щоб президент Володимир Зеленський співпрацював з Трампом у просуванні до мирних переговорів з Росією.
7 березня американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для українських користувачів.
Натомість Франція вирішила надати Україні розвідувальну інформацію після рішення США тимчасово припинити обмін такими даними.