Американська Maxar відключила доступ України до своїх супутникових знімків – ЗМІ

Американська компанія Maxar Technologies припинила надання супутникових знімків для українських користувачів.

Про це пише "Мілітарний" посилаючись на кілька клієнтів комерційного сервісу, які підтвердили інформацію на умовах анонімності.

Офіційною причиною блокування у повідомленні адміністрації Maxar вказано "адміністративний запит". Однак, за даними джерел, відключення стало наслідком заборони уряду США на передачу Україні розвідувальних даних.

Зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа через Держдепартамент заборонила американським компаніям і комерційним сервісам надавати Україні супутникові знімки. Це обмеження стосується як державних установ, так і приватних користувачів.

Відомо, Maxar була одним із ключових постачальників комерційних супутникових знімків для України. Завдяки її сервісам українські аналітики відстежували пересування російських військ, оцінювали результати ударів по важливих об’єктах як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ.

Знімки Maxar також активно використовували світові медіа для аналізу та висвітлення війни між Україною та Росією.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що США призупинили передачу розвідданих Україні. Ця інформація використовувалася для нанесення ударів по стратегічних об'єктах у Росії, а також для точного націлювання американської високоточної зброї на позиції поблизу лінії фронту.

Після цього Франція вирішила надати Україні розвідувальну інформацію після рішення США тимчасово припинити обмін такими даними.