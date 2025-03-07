Американская Maxar отключила доступ Украины к своим спутниковым снимкам – СМИ

Американская компания Maxar Technologies приостановила предоставление спутниковых снимков для украинских пользователей.

Об этом пишет "Милитарный", ссылаясь на несколько клиентов коммерческого сервиса, которые подтвердили информацию на условиях анонимности.

Официальной причиной блокировки в сообщении администрации Maxar указан "административный запрос". Однако, по данным источников, отключение стало следствием запрета правительства США на передачу Украине разведывательных данных.

В частности, администрация президента Дональда Трампа через Госдепартамент запретила американским компаниям и коммерческим сервисам предоставлять Украине спутниковые снимки. Это ограничение касается как государственных учреждений, так и частных пользователей.

Известно, что Maxar была одним из ключевых поставщиков коммерческих спутниковых снимков для Украины. Благодаря ее сервисам, украинские аналитики отслеживали передвижение российских войск, оценивали результаты ударов по важным объектам как на временно оккупированных территориях, так и на территории РФ.

Фото Maxar также активно использовали мировые медиа для анализа и освещения войны между Украиной и Россией.

Напомним, 5 марта стало известно, что США приостановили передачу разведданных Украине. Эта информация использовалась для нанесения ударов по стратегическим объектам в России, а также для точного таргетинга американского высокоточного оружия на позиции вблизи линии фронта.

После этого Франция решила предоставить Украине разведывательную информацию после решения США на время прекратить обмен такими данными.