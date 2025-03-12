Супутникові знімки знову доступні Україні: Maxar Technologies відновила доступ

Компанія Maxar Technologies, що спеціалізується на аерокосмічних технологіях у США, знову надає українським користувачам доступ до супутникових знімків через програму GEGD.

Про це Мілітарному підтвердили декілька користувачів сервісу.

Програма GEGD від уряду США надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

Варто зазначити, що українські облікові записи в програмі GEGD були тимчасово відключені за розпорядженням уряду США. Компанія Maxar Technologies, яка управляє програмою, повідомила про "адміністративний запит", але насправді причиною стала заборона уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних.

Іншими словами, адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України. Це стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що США призупинили передачу розвідданих Україні. Ця інформація використовувалася для нанесення ударів по стратегічних об'єктах у Росії, а також для точного націлювання американської високоточної зброї на позиції поблизу лінії фронту.

7 березня американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для українських користувачів.