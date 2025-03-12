Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,13

EUR

45,21

+0,44

Готівковий курс:

USD

41,60

41,45

EUR

45,32

45,09

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Супутникові знімки знову доступні Україні: Maxar Technologies відновила доступ

Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies

Компанія Maxar Technologies, що спеціалізується на аерокосмічних технологіях у США, знову надає українським користувачам доступ до супутникових знімків через програму GEGD.

Про це Мілітарному підтвердили декілька користувачів сервісу.

Програма GEGD від уряду США надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

Варто зазначити, що українські облікові записи в програмі GEGD були тимчасово відключені за розпорядженням уряду США. Компанія Maxar Technologies, яка управляє програмою, повідомила про "адміністративний запит", але насправді причиною стала заборона уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних.

Іншими словами, адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України. Це стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Фото 2 — Супутникові знімки знову доступні Україні: Maxar Technologies відновила доступ

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що США призупинили передачу розвідданих Україні. Ця інформація використовувалася для нанесення ударів по стратегічних об'єктах у Росії, а також для точного націлювання американської високоточної зброї на позиції поблизу лінії фронту.

7 березня американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для українських користувачів.

Автор:
Тетяна Бесараб