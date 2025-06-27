Украина получит €11 млрд от Еврокомиссии по кредитной инициативе G7

Европейская комиссия подтвердила намерение продлить экономическую и финансовую поддержку Украины, выделив в этом году 11 миллиардов евро в рамках кредитной инициативы G7 (ERA).

Как пишет Delo.ua, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам Европейского совета.

Она напомнила, что недавно утвержденная кредитная программа SAFE по поддержке европейской безопасности, которая предоставляет доступ странам-членам к ресурсам в 150 миллиардов евро, позволяет также инвестировать в Украину и ее оборонную промышленность, размещать совместные заказы в интересах нашего государства на украинских предприятиях.

Президент Еврокомиссии отметила, что была достигнута договоренность о продолжении финансовой поддержки Украины во всех направлениях: военном, политическом и экономическом. По ее словам, в военном измерении недавно было выделено 1 миллиард евро для украинской оборонной промышленности за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.

"Мы на пути достижения цели в поставке 2 миллионов артиллерийских снарядов для Украины в 2025 году. и мы готовы профинансировать 11 миллиардов евро в рамках кредитов от G7, потому что мы знаем, насколько важно это для Украины, когда она просит об этих деньгах", — сказала она.

По ее словам, в политическом измерении ЕС продолжает оказывать давление на Россию, чтобы принудить ее к серьезным переговорам, начиная от реального прекращения огня.

Предложенный Еврокомиссией 18-й пакет санкций ЕС предназначен именно для этого. Ее глава выразила уверенность, что Евросоюз сможет согласовать этот новый пакет уже в ближайшее время.

Напомним, финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7. Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.