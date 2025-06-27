Україна отримає €11 млрд від Єврокомісії за кредитною ініціативою G7

Європейська комісія підтвердила намір продовжити економічну та фінансову підтримку України, виділивши цього року 11 мільярдів євро в межах кредитної ініціативи G7 (ERA).

Як пише Delo.ua, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Брюсселі за підсумками Європейської ради.

Вона нагадала, що нещодавно затверджена кредитна програма SAFE з підтримки європейської безпеки, яка надає доступ країнам-членам до ресурсів у 150 мільярдів євро, дозволяє також інвестувати в Україну та в її оборонну промисловість, розміщувати спільні замовлення в інтересах нашої держави на українських підприємствах.

Президентка Єврокомісії зазначила, що було досягнуто домовленості про продовження фінансової підтримки України на всіх напрямках: військовому, політичному та економічному. За її словами, у військовому вимірі нещодавно було виділено 1 мільярд євро для української оборонної промисловості за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів.

"Ми на шляху досягнення цілі у постачанні 2 мільйонів артилерійських снарядів для України у 2025 році. і ми готові профінансувати 11 мільярдів євро в рамках кредитів від G7, тому що ми знаємо, наскільки важливим це є для України, коли вона просить про ці гроші", - сказала вона.

За її словами, у політичному вимірі ЄС продовжує вчиняти тиск на Росію, щоб примусити її до серйозних переговорів, починаючи від реального припинення вогню.

Запропонований Єврокомісією 18-й пакет санкцій ЄС призначений саме для цього. Її очільниця висловила впевненість, що Євросоюз зможе погодити цей новий пакет вже невдовзі.

Нагадаємо, фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.