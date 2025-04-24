- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина предлагает ЮАР создать общий хаб для производства и транспортировки удобрений
Украина предложила Южно-Африканской Республике (ЮАР) создать общий "минеральный хаб" для производства и транспортировки удобрений.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Укринформ.
Предложение Зеленского
Зеленский предложил Южно-Африканской Республике сотрудничество в создании совместного "минерального хаба" для производства и транспортировки удобрений, которое могло бы стать важным инфраструктурным объектом для всего региона.
Украина также выразила готовность помочь ЮАР в развитии современных и устойчивых энергетических мощностей и расширении экспортных возможностей.
Кроме того, стороны видят значительный потенциал для совместных проектов в агропромышленном комплексе, способных усилить двустороннюю торговлю между странами.
Зеленский подчеркнул готовность Украины к сотрудничеству с Южной Африкой по внедрению современных систем безопасности, а также по развитию энергетического сектора — от атомной энергетики до источников возобновляемой энергии.
Кроме экономических и энергетических вопросов, в ходе переговоров стороны обсудили и глобальные усилия по достижению мира в Украине. Президент отметил важность консолидации международного сообщества для усиления давления на Россию с целью прекращения агрессии и установления мира.
Напомним, Украина и Египет работают над развитием сотрудничества в сельском хозяйстве, в частности, рассматривается возможность создания украинского центра поставок продуктов на территории Египта.