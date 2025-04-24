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Україна пропонує ПАР створити спільний хаб для виробництва та транспортування добрив

добрива
Україна хоче спільно з ПАР запустити виробництво добрив.

Україна запропонувала Південно-Африканській Республіці (ПАР) створити спільний "мінеральний хаб" для виробництва та транспортування добрив. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою ПАР Сирілом Рамафосою, інформує Укрінформ.

Пропозиція Зеленського

Зеленський запропонував Південно-Африканській Республіці співпрацю у створенні спільного "мінерального хабу" для виробництва та транспортування добрив, який міг би стати важливим інфраструктурним об'єктом для всього регіону.

Україна також висловила готовність допомогти ПАР у розвитку сучасних і сталих енергетичних потужностей та розширенні експортних можливостей.

Окрім того, сторони бачать значний потенціал для спільних проєктів у агропромисловому комплексі, що здатні посилити двосторонню торгівлю між країнами.

Зеленський підкреслив готовність України до співпраці з Південною Африкою у впровадженні сучасних систем безпеки, а також у розвитку енергетичного сектору — від атомної енергетики до джерел відновлюваної енергії.

Окрім економічних та енергетичних питань, під час переговорів сторони обговорили й глобальні зусилля щодо досягнення миру в Україні. Президент наголосив на важливості консолідації міжнародної спільноти для посилення тиску на Росію з метою припинення агресії та встановлення миру.

Нагадаємо, Україна та Єгипет працюють над розвитком співпраці у сільському господарстві, зокрема розглядається можливість створення українського центру постачання продуктів на території Єгипту.

Автор:
Ольга Опенько