Украинский туроператор Join UP! открыл офис в Чехии

Один из самых больших украинских туроператоров Join UP! начинает работу в Чехии. Новый офис туроператора будет расположен в Праге.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чехия станет восьмой на карте международного присутствия бренда Join UP! с момента его создания. Сообщается, что новый туроператор в ближайшее время представит чешскому рынку летнюю подборку своих топовых дестинаций. Среди них прямые рейсы из Праги в Шарм-эш-Шейх в Египет, а также в средиземноморские курорты Греции, Турции и Кипра.

Также отмечается, что из польского Катовице туроператор предлагает вылеты в Египет, Доминиканскую Республику, Грецию, Турцию, Тунис, Болгарию, Испанию, Черногорию и Кипр.

О туроператоре Join UP!

Join UP! LLC создан в 2013 году, уставный капитал – 72 млн 671 тыс грн. Кроме Украины и Чехии, бренд охватывает еще семь рынков: Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Молдова, Польша, Румыния. Завершается подготовка к запуску работы в Словакии и Венгрии.

Также в Польше, в Катовице, в 2024 году бренд открыл первое на международном рынке франчайзинговое агентство. В 2022 году бренд Join UP! вышел на польский рынок в качестве туроператора и начал сотрудничать с местными турагентами. Открытие франчайзингового агентства явилось следующим шагом усиления туристического бренда на рынке.