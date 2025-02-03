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"Новая почта" открыла новое отделение в Чехии: сколько стоит отправить посылку

"Новая почта" открыла новое отделение в Праге
"Новая почта" открыла новое отделение в Праге. Фото: t.me/novapostcorp

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла уже восьмое отделение в Чехии. Теперь новое отделение Nova Post работает в Праге.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сеть "Новой почты" в Чехии растет — теперь это восемь отделений в Праге, Брно, Пльзене, Либерце, Остраве и Пардубице.

Благодаря партнёрским пунктам и почтаматам компания покрывает 2700 локаций по всей стране.

Сообщается, что новая локация работает по адресу Francouzská 164/108, 101 00 Praha 10-Vršovice и предлагает все имеющиеся услуги — отправку документов и посылок до 30 кг, упаковку, а также курьерскую доставку.

Фото 2 — "Новая почта" открыла новое отделение в Чехии: сколько стоит отправить посылку

Срок доставки

Посылки доставляются:

  • из Украины в Чехию — от 3 дней;
  • внутри Чехии – от 1 дня;
  • в другие европейские страны — от 2 дней.
Фото 3 — "Новая почта" открыла новое отделение в Чехии: сколько стоит отправить посылку

Стоимость доставки из Украины в Чехию

  • Документы до 1 кг – 500 грн;
  • посылки до 2 кг – 550 грн;
  • посылки до 10 кг – 850 грн;
  • посылки до 30 кг – 1800 грн.

В каких странах уже работает Nova Post

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

В мае открылось два отделения компании в Великобритании, а в начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.

На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.

Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах.

В свою очередь, сейчас компания, активно развившаяся в странах Европы, готовится к выходу на рынок США, который должен состояться уже в 2025 году.

Автор:
Светлана Манько