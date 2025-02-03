"Новая почта" открыла новое отделение в Чехии: сколько стоит отправить посылку

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла уже восьмое отделение в Чехии. Теперь новое отделение Nova Post работает в Праге.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сеть "Новой почты" в Чехии растет — теперь это восемь отделений в Праге, Брно, Пльзене, Либерце, Остраве и Пардубице.

Благодаря партнёрским пунктам и почтаматам компания покрывает 2700 локаций по всей стране.

Сообщается, что новая локация работает по адресу Francouzská 164/108, 101 00 Praha 10-Vršovice и предлагает все имеющиеся услуги — отправку документов и посылок до 30 кг, упаковку, а также курьерскую доставку.

Срок доставки

Посылки доставляются:

из Украины в Чехию — от 3 дней;

внутри Чехии – от 1 дня;

в другие европейские страны — от 2 дней.

Стоимость доставки из Украины в Чехию

Документы до 1 кг – 500 грн;

посылки до 2 кг – 550 грн;

посылки до 10 кг – 850 грн;

посылки до 30 кг – 1800 грн.

В каких странах уже работает Nova Post

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

В мае открылось два отделения компании в Великобритании, а в начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.

На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.

Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах.

В свою очередь, сейчас компания, активно развившаяся в странах Европы, готовится к выходу на рынок США, который должен состояться уже в 2025 году.