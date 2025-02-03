"Нова пошта" відкрила нове відділення у Чехії: скільки коштує відправити посилку

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила вже восьме відділення в Чехії. Відтепер нове відділення Nova Post працює у Празі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що мережа "Нової пошти" у Чехії зростає — тепер це вісім відділень у Празі, Брно, Пльзені, Ліберці, Остраві та Пардубіце.

Завдяки партнерським пунктам та поштоматам компанія покриває 2700 локацій по всій країні.

Повідомляється, що нова локація працює за адресою Francouzská 164/108, 101 00 Praha 10-Vršovice та пропонує всі наявні послуги — відправлення документів і посилок до 30 кг, пакування, а також кур’єрську доставку.

Термін доставки

Посилки доставляються:

з України до Чехії — від 3 днів;

всередині Чехії — від 1 дня;

до інших європейських країн — від 2 днів.

Вартість доставки з України у Чехію

Документи до 1 кг - 500 грн;

посилки до 2 кг - 550 грн;

посилки до 10 кг - 850 грн;

посилки до 30 кг - 1800 грн.

В яких країнах вже працює Nova Post

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

У травні відкрилось два відділення компанії у Великій Британії, а на початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції.

На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.

Нещодавно "Нова пошта" запустила власну кур'єрську доставку в Австрії та у Нідерландах.

В свою чергу, зараз компанія, що активно розвилася у країнах Європи, готується до виходу на ринок США, який має відбутися вже у 2025 році.