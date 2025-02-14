Український туроператор Join UP! відкрив офіс у Чехії

Один з найбільших українських туроператорів Join UP! розпочинає роботу у Чехії. Новий офіс туроператора буде розташований у Празі.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Чехія стане восьмою на мапі міжнародної присутності бренду Join UP! з моменту його створення. Повідомляється, що новий туроператор найближчим часом представить чеському ринку літню добірку своїх топових дестинацій. Серед них прямі рейси з Праги до Шарм-еш-Шейха у Єгипті, а також до середземноморських курортів Греції, Туреччини та Кіпру.

Також відмічається, що з польського Катовіце туроператор пропонує вильоти до Єгипту, Домініканської Республіки, Греції, Туреччини, Тунісу, Болгарії, Іспанії, Чорногорії та Кіпру.

Про туроператор Join UP!

Join UP! LLC створено у 2013 році, статутний капітал - 72 млн 671 тис грн. Окрім України та Чехії бренд охоплює ще сім ринків: Литва, Латвія, Естонія, Казахстан, Молдова, Польща, Румунія. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині.

Також у Польщі, у Катовіце, у 2024 році бренд відкрив перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство. У 2022 році бренд Join UP! вийшов на польський ринок як туроператор і почав співпрацювати з місцевими турагентами. Відкриття франчайзингового агентства стало наступним кроком посилення туристичного бренду на ринку.