В 2025 году YASNO планирует нарастить свою долю на рынке инсталляции СЭС до 10%.

До конца 2025 года компания YASNO Солнце, входящая в состав компании-поставщика электроэнергии, YASNO планирует увеличить долю на рынке установки солнечных электростанций до 10%. Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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"Мы перезапустили услугу по инсталляции СЭС летом, активные установки начались в октябре, поэтому прошлогодний показатель может показаться невысоким. Хотя те, кто разбираются в установке, знают, что 3,9 МВт — большая работа. В этом году мы имеем амбициозные планы, хотим занять до 10% рынка", — сказал он.

Топменеджер отметил, что спрос на установление СЭС в Украине остается стабильно высоким и трансформировался. Во-первых, доля желающих установить себе СЭС значительно сместилась в сторону бизнеса. Во-вторых, изменилась сезонность установки: у значительного количества компаний финансовый год начинается в сентябре, и сейчас они закладывают деньги в бюджет для того, чтобы начать проект по инсталляции уже в следующем финансовом году.

Между тем спрос со стороны населения, бытовых заказчиков, он напрямую коррелируется с обстрелами и отключениями. Когда электроэнергию отключают, люди готовы инвестировать в СЭС активнее.

Из-за блекаутов в 2024 году рынок установки СЭС существенно вырос

Массированные обстрелы и постоянные отключения электроэнергии заставили украинцев серьезно задуматься над альтернативными источниками энергии. В результате спрос на установку солнечных электростанций в Украине существенно вырос, а количество компаний, предоставляющих такие услуги, выросло в несколько раз.

Опираясь на косвенные данные, эксперты отмечают, что в прошлом году в Украине была установлена СЭС суммарной мощностью более 800 МВт, а общая капиталоемкость рынка в 2024 году составила около $320 млн. При этом средняя маржинальность бизнеса по установлению СЭС на украинском рынке составляет ориентировочно 10-15%. Таким образом, если компании YASNO удастся нарастить свою долю на рынке до 10%, ее выручка от этого вида деятельности при условии сохранения спроса на уровне прошлогоднего может составить $32 млн.

О том, как Yasno планирует развивать бизнес по установке СЭС, а также тренды и проблемы на рынке солнечной энергетики, читайте в интервью СЕО Yasno Сергея Коваленко на Delo.ua.