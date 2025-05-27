YASNO планирует занять 10% рынка инсталляции СЭС, – Сергей Коваленко

Спрос на солнечную энергетику в Украине держится на высоком уровне, а бизнес все активнее инвестирует в собственную генерацию и аккумуляторы. Сергей Коваленко, CEO YASNO, рассказывает про трансформацию рынка СЭС, перспективу агрегаторов, проблемы балансирования и амбициозную цель — 10% долю рынка.

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После блэкаутов в прошлом году страна переживала новый бум по установке СЭС. Продолжится ли тренд в этом году? Стоит ли нам ожидать увеличения или уменьшения установленных солнечных мощностей населением и бизнесом в этом году?

— С 2022 года энергетическая система Украины находится под постоянной атакой. Даже когда нам, жителям центральной части страны, которая относительно безопасна, не видны последствия этих атак, на востоке энергетическую инфраструктуру уничтожают систематически. И это, безусловно, влияет на общее состояние энергосистемы.

Интерес бизнеса и населения к солнечным электростанциям на самом деле существовал и до полномасштабного вторжения, конечно, в меньшей степени. Когда государство внедрило «зеленый тариф», многие домохозяйства подключились к солнечной генерации, на тот момент за продажу электроэнергии в сеть можно было получить хорошие деньги. Но сейчас действительно одним из основных аргументов установления СЭС стали российские обстрелы.

В прошлом году, когда мы перезапускали YASNO Солнце, мы поняли, что системного исследования спроса на СЭС никто не проводил. Мы проходили обучение практикой и в первые несколько дней после запуска продукта получили около 2 тысяч заявок на установку.

Снижение тренда ждать не стоит: спрос остается стабильно высоким, но он трансформировался. Во-первых, доля желающих установить себе СЭС значительно сместилась в сторону бизнеса. Свободные площади – крыши, земля и т.д.

Если говорить о спросе со стороны населения, бытовых заказчиков, то он напрямую коррелируется с обстрелами и отключениями. Когда электроэнергию отключают, люди готовы инвестировать в СЭС активнее.

С октября 2024 по февраль 2025 года вы установили 3,9 МВт солнечной генерации. Скажите, какие показатели вы ожидаете в этом году?

— Мы перезапустили услугу по инсталляции СЭС летом, активные установки начались в октябре, поэтому прошлогодний показатель может показаться невысоким. Хотя те, кто разбираются в установке, знают, что 3,9 МВт – большая работа.

В этом году у нас есть амбициозные планы, хотим занять до 10% рынка.

Есть ли спрос со стороны населения и бизнеса решения с использованием батарей? Насколько активно население устанавливает СЭС с накопителями и станут ли такие решения типичным кейсом?

— Все станции, которые мы установили для бытовых заказчиков – с аккумуляторами.

У бизнеса картина другая: обычно заказчик уже имеет какой-то альтернативный источник, например, генератор, и тогда в батареях нет нужды, есть необходимость лишь синхронизировать СЭС с этим генератором.

Но в целом запрос есть, и он движется в большинстве своем в сторону арбитража. То есть бизнесы готовы работать «в рынок», заряжая накопители энергии тогда, когда электроэнергия на рынке дешевле и продавая в дефицитные часы. У нас есть несколько пилотных проектов по арбитражу, которые планируем реализовать в скором времени.

Да, конечно, накопители стоят недешево, но именно с помощью таких вещей, как арбитраж, ее и можно монетизировать.

В общем, батареи — это не только об экономии или возможности заработать на арбитраже. С их помощью можно лучше балансировать систему, особенно учитывая рост доли ВИЭ, зависящих от погоды.

В 2023 году парламент принял закон, которым определил юридический статус "активного потребителя"В экспертной среде есть тезис, что поставщикам электроэнергии не выгодно, когда их потребители становятся активными , поскольку поставщики теряют деньги. Однако девелоперы СЭС активно пользуются этим законом и разрабатывают новые бизнес-модели, строя СЭС за собственные средства и передавая их в собственность клиента через несколько лет. Компанія Yasno одновременно и поставщик и девелопер СЭС. Что вы скажете по этому поводу?

— Парламент создал для активных потребителей, обладающих генерирующими мощностями, упрощенными условиями для продажи излишков электроэнергии своему поставщику. При этом цену и условия оплаты стороны согласовывают между собой, и за счет конкуренции на розничном рынке такие условия рыночные. Если речь идет о потребителях, имеющих право на универсальную услугу, то процедура выкупа излишков более регламентирована, но мы не видим, что установленный порядок может нанести ущерб для поставщика.

Как бизнес мы стремимся строить с клиентом длительное взаимодействие, и СЭС в этом смысле является одним из продуктов который мы можем предложить, или интегрировать в нашу модель взаимодействия с клиентом. устанавливаем батареи и помогаем оптимизировать график потребления для уменьшения стоимости электроэнергии, объединяем мощности клиента с другими в виртуальные power plants.

Сейчас часть экспертной среды начала критиковать массовую установку солнечных электростанций, апеллируя к тому, что массовое строительство СЭС добавит мороки Оператору системы передачи и операторам систем распределения и усложнит балансировку системы. Такая проблема действительно есть, какое решение вы предложили бы для решения этого вопроса?

— Да, действительно, иногда оператор системы передачи сейчас ограничивает генерацию СЭС или других ВИЭ, потому что в конкретные часы формируется профицит. Это действительно может быть проблемой, но пока никто не понимает ее объемов.

В дневные часы производители электроэнергии через СЭС конкурируют с другой генерацией. Эта конкуренция в случае профицита может выражаться в отрицательных ценах, как это происходит в других странах, но у нас такого нет, потому что регулятором установлены прайс-кэпы, предельные цены.

Можно провести эксперимент и прайс-кэпы снять. Это покажет реалистичную картину на рынке, потому что сейчас продавец гарантированно получает 10 грн за МВт-час. Такая ситуация может побуждать потенциального инвестора к изменению своего взгляда в сторону другой точки доходности или другого сегмента генерации. То есть балансировка системы в долгосрочной перспективе должна происходить прежде всего за счет ценовых рыночных сигналов, а не только за счет прямого ограничения того или иного поколения системным оператором.

Интересно ли вам направление агрегации на рынке электроэнергии? Планируете ли вы войти в эту нишу? Какие возможности это может предоставить для вашего бизнеса?

— Мы сейчас изучаем эту опцию и работаем над созданием оптимальной бизнес модели, чтобы максимально использовать распределенную генерацию и возможности потребителей изменять объем потребления и иметь какой-то профит.

На наш взгляд, это не быстрый процесс, ведь нужно понимать, как это можно автоматизировать, как будут формироваться цены на рынках, что делать с потребителями, которые хотят входить в агрегированную группу, но имеют другого поставщика и т.д. Думаю, в течение года мы придем к внутреннему выводу и будем выходить на рынок.

Планируете ли вы интегрировать решения солнечной энергетики на ваши электрозарядные станции?

— Чаще всего мы устанавливаем зарядные станции не сами по себе, а рядом с каким-то «качественным» объектом – торговым центром, жилым комплексом, где установить СЭС как таковую невозможно. Кроме того, солнечная электростанция не обеспечит постоянную мощность для поддержания работы зарядки. Поэтому пока объединять СЭС и зарядные станции бессмысленно.

Как Вы оценили бы эффективность государственных программ по кредитованию населения и бизнеса? Насколько доступными стали СЭС для украинцев?

— Солнечные электростанции стали однозначно более доступными.

Самая большая проблема сейчас в этом плане – нехватка информированности. Чтобы с этим работать с нашей стороны, мы разработали специальную главу, где собраны основные расчеты – государственной программы 5-7-9 и целевых кредитов, которые предлагают банки. Это такая витрина, где человек может ознакомиться с возможными моделями финансирования, выбрать себе подходящую и сразу заказать станцию.