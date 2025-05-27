YASNO планує зайняти 10% ринку інсталяції СЕС, – Сергій Коваленко

Попит на сонячну енергетику в Україні тримається на високому рівні, а бізнес дедалі активніше інвестує у власну генерацію та акумулятори. Сергій Коваленко, CEO YASNO, розповідає про трансформацію ринку СЕС, перспективу агрегаторів, проблеми балансування та амбітну ціль — 10% частки ринку.

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Після блекаутів минулого року країна переживала новий бум на встановлення СЕС. Скажіть, чи продовжиться цей тренд у цьому році? Чи варто нам чекати на збільшення або ж зменшення встановлено сонячних потужностей населенням та бізнесом у цьому році(якою буде ця динаміка у %)?

— З 2022 року енергетична система України перебуває під постійною атакою. Навіть коли нам, мешканцям центральної частини країни, яка є відносно безпечнішою, не видно наслідків цих атак, на сході енергетичну інфраструктуру знищують систематично. І це, безперечно, впливає на загальний стан енергосистеми.

Цікавість бізнесу та населення до сонячних електростанцій насправді існувала й до повномасштабного вторгнення, звісно, в меншій мірі. Коли держава впровадила «зелений тариф», багато домогосподарств підключилися до сонячної генерації, на той момент за продаж електроенергії в мережу можна було отримати хороші гроші. Але зараз, справді, одним з основних аргументів встановлення СЕС стали російські обстріли.

Минулого року, коли ми перезапускали YASNO Сонце, то зрозуміли, що системного дослідження попиту на СЕС ніхто не проводив. Ми проходили навчання практикою і в перші кілька днів після запуску продукту отримали близько 2 тисяч заявок на встановлення.

Зниження тренду чекати не варто: попит залишається стабільно високим, та він трансформувався. По-перше, частка охочих встановити собі СЕС значно змістилася у бік бізнесу. По-друге, через це змінилася сезонність встановлення. У значної кількості компаній фінансовий рік починається у вересні, і зараз вони закладають гроші в бюджет для того, щоб почати проєкт з інсталяції вже наступного фінансового року. Більше задумуються над СЕС і ті, у кого є вільні площі – дахи, земля тощо.

Якщо ж говорити про попит зі сторони населення, побутових замовників, то він напряму корелюється із обстрілами та відключеннями. Коли електроенергію відключають, то люди готові інвестувати в СЕС активніше.

З жовтня 2024 по лютий 2025 ви встановили 3,9 МВт сонячної генерації. Скажіть, на які показники ви очікуєте у цьому році?

— Ми перезапустили послугу з інсталяції СЕС влітку, активні встановлення розпочалися у жовтні, тому минулорічний показник може видатися невисоким. Хоча ті, хто розуміються на встановленні, знають, що 3,9 МВт – велика робота.

Цього року ми маємо амбітні плани, хочемо зайняти до 10% ринку.

Чи є попит з боку населення та бізнесу рішення з використанням батарей? Наскільки активно населення встановлює СЕС з накопичувачами та чи стануть такі рішення типовим кейсом?

— Усі станції, які ми встановили для побутових замовників – з акумуляторами. Ми також пропонуємо й джерела безперебійного живлення, або установки зберігання енергії, як окремий продукт, і він також користується попитом.

У бізнеса картина інша: зазвичай замовник уже має якесь альтернативне джерело, наприклад, генератор, і тоді в батареях потреби немає, є необхідність лише синхронізувати СЕС із цим генератором.

Але загалом запит є і він рухається здебільшого в бік арбітражу. Тобто бізнеси готові працювати «в ринок», заряджаючи УЗЕ тоді, коли електроенергія на ринку дешевша, і продаючи в дефіцитні години. Ми маємо кілька пілотних проєктів з арбітражу, які плануємо реалізувати незабаром.

Так, звісно, УЗЕ коштує недешево, але саме за допомогою таких речей, як арбітраж, її і можна монетизувати.

Загалом батареї — це не лише про економію чи можливість заробити на арбітражі. З їхньою допомогою можна краще балансувати систему, особливо з огляду на зростання частки ВДЕ, які залежать від погоди.

У 2023 році парламент ухвалив закон, яким визначив юридичний статус "активного споживача". В експертному середовищі є така теза, що постачальникам електроенергії не вигідно, коли їх споживачі стають активними споживачами, оскільки вони втрачають гроші. Однак девелопери СЕС активно користуються цим законом та розробляють нові бізнес-моделі, будуючи СЕС за власні кошти та надаючи її у власність клієнта через кілька років. Компанія Yasno одночасно і постачальник і девелопер СЕС. Що ви скажете з цього приводу?

— Парламент створив для активних споживачів, що мають генеруючі потужності, спрощені умови для продажу надлишків електроенергії своєму постачальнику. При цьому ціну та умови оплати сторони узгоджують між собою, і за рахунок конкуренції на роздрібному ринку такі умови є ринковими. Якщо йде мова про споживачів, що мають право на універсальну послугу, то процедура викупу надлишків більш регламентована, але ми не бачимо наразі, що встановлений порядок може завдати збитків для постачальника.

Як бізнес ми прагнемо будувати з клієнтом тривалу взаємодію, і СЕС у цьому сенсі є одним з продуктів який ми можемо запропонувати, або інтегрувати в нашу модель взаємодії з клієнтом. Екосистема в перспективі може виглядати так: ми постачаємо клієнтові електроенергію та газ, пропонуємо імпортовану електроенергію в разі необхідності, встановлюємо СЕС (у тому числі з можливістю спільного інвестування), викуповуємо надлишки, встановлюємо батареї та допомагаємо оптимізувати графік споживання для зменшення вартості електроенергії, об’єднуємо потужності клієнта з іншими у віртуальні power plants.

Зараз частина експертного середовища почала критикувати масове встановлення сонячних електростанцій, апелюючи до того, що масове будівництво СЕС додасть мороки Оператору системи передачі та операторам систем розподілу та ускладнить балансування системи. Така проблема дійсно є, яке рішення ви б запропонували для розв'язання цього питання?

— Так, справді, інколи оператор системи передачі зараз обмежує генерацію СЕС чи інших ВДЕ, тому що в конкретні години формується профіцит. Це справді може бути проблемою, але поки що ніхто не розуміє її обсягів.

В денні години виробники електроенергії через СЕС конкурують із іншою генерацією. Ця конкуренція у випадку профіциту може виражатися у від’ємних цінах, як це відбувається в інших країнах, але в нас такого немає, тому що регулятором встановлені прайс-кепи, граничні ціни.

Можна провести експеримент і прайс-кепи зняти. Це покаже реалістичну картину на ринку, бо зараз продавець гарантовано отримує 10 грн за МВт-год. Така ситуація може спонукати потенційного інвестора змінити свій погляд в сторону іншої точки прибутковості або іншого сегменту генерації. Тобто балансування системи у довгостроковій перспективі має відбуватися перш за все за рахунок цінових ринкових сигналів, а не лише за рахунок прямого обмеження тієї чи іншої генерації системним оператором.

Чи цікавий для вас напрямок агрегації на ринку електроенергії? Чи плануєте ви увійти в цю нішу? Які можливості це може дати для вашого бізнесу?

— Ми зараз вивчаємо цю опцію та працюємо над створенням оптимальної бізнес моделі, щоб максимально використовувати розподілену генерацію та можливості споживачів змінювати обсяг споживання і від цього мати якийсь профіт.

На наш погляд, це не швидкий процес, адже потрібно розуміти, як це можна автоматизувати, як формуватимуться ціни на ринках, що робити зі споживачами, які хочуть входити в агреговану групу, але мають іншого постачальника тощо. Думаю, протягом року ми дійдемо внутрішнього висновку та будемо виходити на ринок.

Чи плануєте ви інтегрувати рішення сонячної енергетики на ваших електрозарядних станціях?

— Найчастіше ми встановлюємо зарядні станції не самі по собі, а поруч із якимось «якірним» об’єктом – торговельним центром, житловим комплексом, де встановити СЕС як таку не є можливим. Крім того, сонячна електростанція не забезпечить постійної потужності для підтримання роботи зарядки. Тому поки що об’єднувати СЕС та зарядні станції не має сенсу.

Як би Ви оцінили ефективність державних програм щодо кредитування населення та бізнесу? Наскільки доступнішими стали СЕС для українців?

— Сонячні електростанції однозначно стали більш доступними. Держава та фінансові установи зі зростанням попиту на СЕС напрацювали низку фінансових інструментів, які дають можливість охочим залучати кредитні чи грантові кошти на встановлення сонця. Йдеться здебільшого про бізнес, але є програми й для фізичних осіб.

Найбільша проблема зараз в цьому плані – це брак інформованості. Щоб із цим працювати з нашого боку, ми розробили спеціальний розділ, де зібрані основні розрахунки – державної програми 5-7-9 та цільових кредитів, які пропонують банки. Це така собі вітрина, де людина може ознайомитися з можливими моделями фінансування, обрати собі підходящу й одразу замовити станцію.