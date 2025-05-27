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У 2025 YASNO планує наростити свою частку на ринку інсталяції СЕС до 10%

СЕС
Фото: Freepik

До кінця 2025 року компанія YASNO Сонце, що входить до складу компанії-постачальника електроенергії YASNO планує збільшити частку на ринку встановлення сонячних електростанцій до 10%. Про це в інтерв'ю виданню Delo.ua розказав генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. 

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"Ми перезапустили послугу з інсталяції СЕС влітку, активні встановлення розпочалися у жовтні, тому минулорічний показник може видатися невисоким. Хоча ті, хто розуміються на встановленні, знають, що 3,9 МВт – велика робота. Цього року ми маємо амбітні плани, хочемо зайняти до 10% ринку", — сказав Коваленко.

Топменеджер зауважив, що попит на встановлення СЕС в Україні залишається стабільно високим, та він трансформувався. По-перше, частка охочих встановити собі СЕС значно змістилася у бік бізнесу. По-друге, змінилася сезонність встановлення: в значної кількості компаній фінансовий рік починається у вересні, і зараз вони закладають гроші в бюджет для того, щоб почати проєкт з інсталяції вже наступного фінансового року. 

Тим часом попит зі сторони населення, побутових замовників, то він напряму корелюється з обстрілами та відключеннями. Коли електроенергію відключають, то люди готові інвестувати в СЕС активніше.

Через блекаути у 2024 році ринок встановлення СЕС суттєво зріс

Масовані обстріли та постійні відключення електроенергії змусили українців серйозно задуматися над альтернативними джерелами енергії. У результаті попит на встановлення сонячних електростанцій в Україні суттєво виріс, а кількість компаній, що надають такі послуги виросла в кілька разів.

Спираючись на непрямі дані експерти зауважують, що торік в Україні було встановлено СЕС сумарною потужністю понад 800 МВт, а загальна капіталомісткість ринку у 2024 році склала близько $320 млн. При цьому середня маржинальність бізнесу зі встановлення СЕС на українському ринку складає орієнтовно 10-15%. Таким чином якщо компанії YASNO вдасться  наростити свою частку на ринку до 10%, її виторг від цього виду діяльності за умови збереження попиту на рівні минулорічного може скласти $32 млн.

Про те, як Yasno планує розвивати бізнес зі встановлення СЕС, а також тренди та проблеми на ринку сонячної енергетики, читайте в інтерв'ю СЕО Yasno Сергія Коваленка на Delo.ua.

Автор:
Степан Крьока