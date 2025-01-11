В Киеве за время войны пострадало более 1000 жилых домов

Киев на протяжении полномасштабной войны подвергается постоянным атакам со стороны России — ракетным и беспилотникам. Хотя по количеству обстрелов и разрушений больше потерь понесли прифронтовые области.

Начиная с 24 октября 2022-го в столице пострадало от обстрелов более полутора тысяч зданий. Из них более тысячи многоквартирных и частных домов, заявила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Только за 2024 годв Киеве прозвучало 500 тривог, во время которых российская армия нанесли по столице почти 200 воздушных ударов с использованием более 1 600 средств поражения разного типа, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

С 24 февраля 2022 года до конца первого полугодия 2024-го в Киеве, по данным КГГА, было повреждено 1726 объектов, из которых 920 – многоквартирные дома. Четыре из них не подлежат восстановлению. Подверглись атакам и частные дома.

Среди других поврежденных построек:

189 объектов ЖКХ,

147 учебных заведений,

143 частных нежилых помещения,

137 частных усадеб,

64 объекта транспортной инфраструктуры,

33 заведения здравоохранения,

26 заведений культуры и др.

Только за первое полугодие 2024 года в столице было повреждено 286 многоквартирных домов – это больше, чем за 2023 год (на 14 домов).

Среди 34 домов, включенных в перечень первоочередного восстановления, в 21 здании ремонт уже завершили (11 – в 2022 году и 10 – в 2023-м). Еще в 12 домах работы продолжаются и будут закончены до конца 2024-го или в 2025-м. Еще 212 жилых многоэтажек были отремонтированы в 2022 году за счет средств резервного фонда госбюджета в сумме 111,06 млн. гривен.

Многие здания пострадали и за последние полгода. В частности, 1 января 2025-го из-за атаки дронов на центр Киева потерпел разрушение дом на ул. Банковой, также загорелось здание НБУ.

Всего за 10 месяцев 2024 года на восстановление многоквартирных домов использовано только 68,86 млн. грн. – это около 28% от заложенных в 2024 году 245,33 млн. грн. В 2022 году было использовано 406,23 млн грн, в 2023-м – 197,82 млн грн.

Впрочем, отмечает Шуляк, средств на восстановление серьезно не хватает.

Даже те суммы, которые все же выделяются из городского и государственного бюджетов, используют слишком медленно. Добавляет проблем и коррупционная составляющая – открытые уголовные производства по сомнительному расходованию средств при восстановлении поврежденных домов и транспортной инфраструктуры, в частности через деятельность КП Киевэкспертиза и КП Жилинвестбуд-УКБ”, — подчеркнула депутат.

В итоге – такой медленный темп восстановления буквально "консервирует" проблему на годы, подытожила Елена Шуляк.

В августе 2024-го Delo.ua сообщало о массированном ракетном ударе по Украине, когда был атакован "Охматдет", Северный ГОК, многоэтажки, три десятка человек погибли.