Атака дронов на центр Киева: из-за разрушения дома на Банковой есть погибшая, загорелся и корпус НБУ (ФОТО)

В результате атаки беспилотников по центру Киева утром 1 января произошло частичное разрушение жилого дома по улице Банковой, 1/10 с 4-го по 6-й этаж с последующим возгоранием квартир на 4-м и 5-м этажах. Как сообщили в городской военной администрации, пожар был локализован на площади 70 квадратных метров.

Во время проведения работ по разбору завалов в доме была обнаружена погибшая женщина. Кроме того, пострадали еще четыре человека, двое из которых были госпитализированы. В частности, известно, что из дома была спасена пожилая женщина: у нее острая реакция на стресс. Также сообщается, что выбило окна и двери на территории школы, повреждены шесть автомобилей. Впоследствии новый начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об обнаружении еще одного погибшего человека.

В результате атаки произошло и возгорание площадью 80 квадратных метров на крыше одного из корпусов Национального банка Украины, расположенного напротив частично разрушенного дома. Пожар был быстро ликвидирован сотрудниками ГСЧС, пострадавших нет.

"Повреждены окна на верхних этажах. Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений. Руководство и персонал, обеспечивающий бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами", — заверили в пресс-службе финрегулятора.

Кроме этого, в Святошинском районе Киева произошло разрушение двух гаражей с последующим возгоранием площадью 20 квадратных метров, которое было ликвидировано чрезвычайными работниками. На месте работало 10 спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники. Частично повреждены трамвайные пути в 100 метрах от трамвайного депо и шесть авто. Также повреждены стекла в трех трамваях. Пострадали два человека.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало лишь то, как сделать больно Украине. 111 ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ", — прокомментировал президент Владимир Зеленский, добавив фото поврежденного дома, расположенного примерно в 200 метрах от здания офиса главы государства.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей и благодарность всем, кто "независимо от обстоятельств каждую ночь и каждый день на службе, на работе защищает Украину и украинцев" – армии, спасателям, медикам и другим экстренным службам.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также прокомментировал последние события, заявив, что новогодняя ночь для РФ "является еще одним поводом для убийств и разрушений".

"Этой ночью оккупанты нанесли удар по нашим мирным городам. Сейчас известно об одном погибшем человеке. Среди раненых — пожилые люди и беременные женщины. Человеческая мораль и международное гуманитарное право не имеет никакого значения для страны-террориста. 2025 год должен стать годом объединения стран. свободного мира против глобальной угрозы, которую несет Россия", – написал он.