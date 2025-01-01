Атака дронів на центр Києва: через руйнування будинку на Банковій є загибла, загорілася й будівля НБУ (ФОТО)

Внаслідок атаки безпілотників по центру Києва вранці 1 січня сталося часткове руйнування житлового будинку по вулиці Банковій, 1/10 з 4-го по 6-й поверх з подальшим загоранням квартир на 4-му та 5-му поверхах. Як повідомили у міській військовій адміністрації, пожежу було локалізовано на площі 70 квадратних метрів.

Під час проведення робіт з розбору завалів у будинку було виявлено загиблу жінку. Крім того, постраждали ще чотири людини, двоє з яких були госпіталізовані. Зокрема, відомо, що з будинку було врятовано жінку похилого віку: у неї гостра реакція на стрес. Також повідомляється, що повибивало вікна та двері на території школи, пошкоджено шість автомобілів.

Внаслідок атаки сталося і загоряння площею 80 квадратних метрів на даху одного з корпусів Національного банку України, розташованого навпроти частково зруйнованого будинку. Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає.

"Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін. Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів", - запевнили у пресслужбі фінрегулятора.

Окрім цього, в Святошинському районі Києва сталося руйнування двох гаражів з подальшим загорянням площею 20 квадратних метрів, яке було ліквідовано надзвичайниками. На місці працювали 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Частково пошкоджені трамвайні колії за 100 метрів від трамвайного депо та шість авто. Також пошкоджене скло в трьох трамваях. Постраждали двоє людей.

"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. 111 ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ", - прокоментував президент Володимир Зеленський, додавши фото пошкодженого будинку, розташованого приблизно в 200 метрах від будівлі офісу глави держави.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблої та вдячність усім, хто "незалежно від обставин щоночі та кожного дня на службі, на роботі захищає Україну та українців" - армії, рятувальникам, медикам та іншим екстреним службам.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також прокоментував останні події, заявивши, що новорічна ніч для РФ є "ще одним приводом для вбивств і руйнувань".

"Цієї ночі окупанти завдали удару по наших мирних містах. Наразі відомо про одну загиблу людину. Серед поранених - люди похилого віку та вагітні жінки. Людська мораль і міжнародне гуманітарне право не має жодного значення для країни-терориста. 2025 рік має стати роком обʼєднання країн вільного світу проти глобальної загрози, яку несе Росія", - написав він.