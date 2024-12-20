Ранкова атака на Київ: пошкоджено офіси Sense Bank, SD Capital і MacPаw

Сьогодні вранці російська ракетна атака завдала шкоди БЦ "Торонто", в якому розміщені офіси компаній Sense Bank, MacPaw (компанія з розробки програмного забезпечення), а також офісу SD Capital, що спеціалізується на інфраструктурних проєктах та великих M&A-угодах. В офісі SD Capital також працює команда Superhumans Center, яка займається протезуванням.

Про це повідомили співзасновники Superhumans Center.

Офіс SD Capital розташований на 10-му поверсі бізнес-центру "Торонто-Київ" у самому центрі столиці. Унаслідок атаки було зруйновано частину приміщень.

"Рівно за крок від мого столу величезного вікна просто більше немає. Звідси відкривається чудовий краєвид на Костел. Багатостраждальний Костел сьогодні теж зачепило, на щастя, не сильно", – розповів співзасновник Superhumans Center Андрій Ставніцер.

За його словами, цей офіс був важливим місцем для команди та гостей, особливо для іноземних партнерів, тут часто народжувалися нові ідеї.

Він зазначив, що зруйнований офіс - це третій втрачений від російської агресії актив бізнесмена. Крім того, атакам піддається і термінал TIS.

"Страшно подумати, що було б у цьому буквально скляному приміщенні, якби удар був на кілька годин пізніше. Люди цілі, отже, ідеї цілі, стало ще більше агресії – значить ще більше сил", – зазначив Ставніцер.

Про наслідки атаки розповів і співвласник monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні вранці від атаки русні постраждали наші колеги з MacPаw та Sense Bank. Колеги, ми з вами! Тримайтеся! Я думаю відкрити рахунок сьогодні в Sense Bank і встановити CleanMyMac буде чудовим знаком підтримки" – написав він.

Реакція Sense Bank

Через кілька годин після атаки пресслужба Sense Bank повідомила, що попри пошкодження будівлі, банк продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи клієнтам доступ до всіх необхідних послуг і сервісів.

На території БЦ "Торонто-Київ" наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, але попри всі заходи безпеки банк втратив звʼязок з колегою, який був близько до епіцентру вибуху на шляху до роботи.

Наразі тривають слідчі та пошукові дії.

Пошкоджено приміщення Sense Bank. Фото: Олег Серга / Facebook

БЦ "Торонто" знаходиться в центрі столиці. Фото: ДСНС Києва

За інформацією ДСНС, у будівлі бізнес-центру сталася пожежа на площі 60 м². Зруйновано конструктивні елементи на 14-15 поверхах.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по столиці загинула одна особа, 12 - поранено, п'ять з них госпіталізували.