Утренняя атака на Киев: повреждены офисы Sense Bank, SD Capital и MacPaw

Сегодня утром российская ракетная атака нанесла ущерб БЦ "Торонто", в котором размещены офисы компаний Sense Bank, MacPaw (компания по разработке программного обеспечения), а также офис SD Capital, специализирующийся на инфраструктурных проектах и крупных M&A-соглашениях. В офисе SD Capital также работает команда Superhumans Center, занимающаяся протезированием.

Об этом сообщили соучредители Superhumans Center.

Офис SD Capital расположен на 10 этаже бизнес-центра "Торонто-Киев" в самом центре столицы. В результате атаки была разрушена часть помещений.

"Ровно в шаге от моего стола огромного окна просто больше нет. Отсюда открывается великолепный вид на Костел. Многострадальный Костел сегодня тоже задел, к счастью, не сильно", – рассказал соучредитель Superhumans Center Андрей Ставницер.

По его словам, этот офис являлся важным местом для команды и гостей, особенно для иностранных партнеров, здесь часто рождались новые идеи.

Он отметил, что разрушенный офис – это третий потерянный от российской агрессии актив бизнесмена. Кроме того, атакам подвергается и терминал TIS.

"Страшно подумать, что было бы в этом буквально стеклянном помещении, будь удар на несколько часов позже. Люди цели, следовательно, идеи цели, стало еще больше агрессии — значит еще больше сил", — отметил Ставницер.

О последствиях атаки рассказал и совладелец monobank Олег Гороховский.

"Сегодня утром от атаки русские пострадали наши коллеги из MacPаw и Sense Bank. Коллеги, мы с вами! Держитесь! Я думаю открыть счет сегодня в Sense bank и установить CleanMyMac будет отличным знаком поддержки" – написал он.

Реакция Sense Bank

Через несколько часов после атаки, пресс-служба Sense Bank сообщила, что, несмотря на повреждения здания, банк продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая клиентам доступ ко всем необходимым услугам и сервисов.

На территории БЦ "Торонто-Киев" продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, но при всех мерах безопасности банк потерял связь с коллегой, который был близок к эпицентру взрыв на пути к работе.

В настоящее время продолжаются следственные и поисковые действия.

По информации ГСЧС, в здании бизнес-центра произошел пожар на площади 60 м². Разрушены конструктивные элементы на 14-15 этажах.

Добавим, в результате ракетной атаки по столице погиб один человек, двенадцать ранены, пять из них госпитализировали.