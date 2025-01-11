У Києві за час війни понівечено понад 1000 житлових будинків

Київ упродовж усієї повномасштабної війни зазнає постійних атак з боку Росії - ракетних та безпілотниками. Хоча за кількістю обстрілів та руйнувань найбільше втрат зазнали прифронтові області.

Починаючи з 24 оютого 2022-го у столиці понівечено понад півтора тисячі будівель. З них понад тисячу багатоквартирних і приватних одноквартирних будинків, розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Лише протягом 2024 року у Києві прозвучало 500 повітряних тривог, під час яких російські війська завдали по столиці майже 200 повітряних ударів з використанням понад 1600 засобів ураження різного типу, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

З 24 лютого 2022 року до кінця першого півріччя 2024-го у Києві, за даними КМДА, було пошкоджено 1 726 об’єктів, з яких 920 – багатоквартирні будинки. Чотири з них не підлягають відновленню. Зазнали атак і приватні будинки.

Серед інших пошкоджених будівель:

189 об’єктів ЖКГ,

147 закладів освіти,

143 приватних нежитлових приміщення,

137 приватних садиб,

64 об’єкти транспортної інфраструктури,

33 заклади охорони здоров’я,

26 закладів культури та ін.

Лише за перше півріччя 2024 року в столиці було пошкоджено 286 багатоквартирних будинків – це більше, ніж за весь 2023 рік (на 14 будинків).

Серед 34 будинків, які включені до переліку першочергового відновлення, у 21 будівлі ремонт уже завершили (11 – у 2022 році та 10 – у 2023-му). Ще у 12 будинках роботи тривають і будуть закінчені до кінця 2024-го або у 2025-му. Ще 212 житлових багатоповерхівок були відремонтовані у 2022 році за рахунок коштів резервного фонду держбюджету в сумі 111,06 млн гривень.

Чимало будівель постраждало і за останні півроку. Зокрема, 1 січня 2025-го через атаку дронів на центр Києва зазнав руйнувань будинок на вул. Банковій, також загорілася будівля НБУ.

Загалом за 10 місяців 2024 року на відновлення багатоквартирних будинків використано 68,86 млн грн – це близько 28% від закладених у 2024 році 245,33 млн грн. У 2022 році було використано 406,23 млн грн, у 2023-му – 197,82 млн грн.

Втім, зазначає Шуляк, коштів на відбудову серйозно бракує.

"Навіть ті суми, які все ж виділяються з міського та державного бюджетів, використовують занадто повільно. Додає проблем і корупційна складова – відкриті кримінальні провадження щодо сумнівного витрачання коштів при відновленні пошкоджених будинків і транспортної інфраструктури, зокрема через діяльність КП “Київекспертиза” та КП “Житлоінвестбуд-УКБ”",, - наголосила депутатка.

У підсумку - такий повільний темп відбудови буквально “консервує” проблему на роки, підсумувала Олена Шуляк.

У серпні 2024-го Delo.ua повідомляло про масований ракетний удар по Україні, коли було атаковано "Охматдит", Північний ГЗК, багатоповерхівки, три десятки людей загинули.