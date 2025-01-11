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У Києві за час війни понівечено понад 1000 житлових будинків

У Києві за час війни понівечено понад 1000 житлових будинків
Фото: Reuters

Київ упродовж усієї повномасштабної війни зазнає постійних атак з боку Росії - ракетних та безпілотниками. Хоча за кількістю обстрілів та руйнувань найбільше втрат зазнали прифронтові області.

Починаючи з 24 оютого 2022-го у столиці понівечено понад півтора тисячі будівель. З них понад тисячу багатоквартирних і приватних одноквартирних будинків, розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Лише протягом 2024 року у Києві прозвучало 500 повітряних тривог, під час яких російські війська завдали по столиці майже 200 повітряних ударів з використанням понад 1600 засобів ураження різного типу, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

З 24 лютого 2022 року до кінця першого півріччя 2024-го у Києві, за даними КМДА, було пошкоджено 1 726 об’єктів, з яких 920 – багатоквартирні будинки. Чотири з них не підлягають відновленню.  Зазнали атак і приватні будинки.

Серед інших пошкоджених будівель:

  • 189 об’єктів ЖКГ, 
  • 147 закладів освіти, 
  • 143 приватних нежитлових приміщення, 
  • 137 приватних садиб, 
  • 64 об’єкти транспортної інфраструктури, 
  • 33 заклади охорони здоров’я, 
  • 26 закладів культури та ін.

Лише за перше півріччя 2024 року в столиці було пошкоджено 286 багатоквартирних будинків – це більше, ніж за весь 2023 рік (на 14 будинків).

Серед 34 будинків, які включені до переліку першочергового відновлення, у 21 будівлі ремонт уже завершили (11 – у 2022 році та 10 – у 2023-му). Ще у 12 будинках роботи тривають і будуть закінчені до кінця 2024-го або у 2025-му. Ще 212 житлових багатоповерхівок були відремонтовані у 2022 році за рахунок коштів резервного фонду держбюджету в сумі 111,06 млн гривень.

Чимало будівель постраждало і за останні півроку. Зокрема, 1 січня 2025-го через атаку дронів на центр Києва зазнав руйнувань будинок на вул. Банковій, також загорілася будівля НБУ.

Загалом за 10 місяців 2024 року на відновлення багатоквартирних будинків використано 68,86 млн грн – це близько 28% від закладених у 2024 році 245,33 млн грн. У 2022 році було використано 406,23 млн грн, у 2023-му – 197,82 млн грн.

Втім, зазначає Шуляк, коштів на відбудову серйозно бракує.

"Навіть ті суми, які все ж виділяються з міського та державного бюджетів, використовують занадто повільно. Додає проблем і корупційна складова – відкриті кримінальні провадження щодо сумнівного витрачання коштів при відновленні пошкоджених будинків і транспортної інфраструктури, зокрема через діяльність КП “Київекспертиза” та КП “Житлоінвестбуд-УКБ”",, - наголосила депутатка.

У підсумку - такий повільний темп відбудови буквально “консервує” проблему на роки, підсумувала Олена Шуляк. 

У серпні 2024-го Delo.ua повідомляло про масований ракетний удар по Україні, коли було атаковано "Охматдит", Північний ГЗК, багатоповерхівки, три десятки людей загинули.

Автор:
Леся Соловчук