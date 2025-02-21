В США подготовили законопроект о полном выходе из ООН

Группа республиканских законодателей инициировала рассмотрение законопроекта о полном выходе США из Организации Объединенных Наций, заявляя, что организация не отвечает интересам американцев и противоречит внешнеполитической стратегии президента Дональда Трампа "Америка прежде всего".

Об этом пишет Fox News.

Отмечается, что сенатор от штата Юта Майк Ли представил в Сенате закон о полном отказе от ООН в 2025 году, предусматривающий прекращение членства США в ООН и ее дочерних организациях и полностью упраздняющий американское финансирование ООН.

Совторником инициативы в Сенате стала Марша Блэкберн (Теннесси), а в Палате представителей ее поддержал Чип Рой (Техас).

"Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и место для нападения на Америку и ее союзников", — заявил сенатор Ли в комментарии Fox News Digital. Он подчеркнул, что США больше не должны тратить миллиарды долларов на организацию, не защищающую их интересы.

Сколько США тратят на ООН

По данным Council on Foreign Relations, США являются крупнейшим донором ООН, предоставив более 18 миллиардов долларов в 2022 году. Это треть общего бюджета организации.

Авторы законопроекта подчеркивают, что ООН:

не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и пандемии;

тратит американские налоги на поддержку соперников США;

занимает откровенно антиамериканскую и антиизраильскую позицию.

В частности, Чип Рой указал на деятельность Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое помогает палестинцам. После того, как в 2024 году ООН обнаружила связи сотрудников БАПОР с нападением ХАМАС на Израиль, США временно приостановили финансирование организации.

"Ни одна здоровая страна не выдержит этого", — подчеркнул Рой.

Если закон будет принят, то США выйдут из миротворческих программ ООН и прекратят какие-либо новые соглашения с организацией без одобрения Сената.

Несмотря на преимущественную поддержку законопроекта среди республиканцев, общественное мнение по поводу ООН остается разделенным. По опросу Pew Research Center, 70% демократов положительно относятся к ООН, в то время как среди республиканцев эта цифра только 34%.

Трамп уже пытался сократить финансирование ООН в первый срок и продолжает это делать сейчас. В феврале он подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Добавим, что еще во время своего первого срока в должности президента США Трамп критиковал ООН. "Эффективность низкая", а "затраты вышли из-под контроля". Так он охарактеризовал деятельность ООН в 2017 году.