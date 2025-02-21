У США підготували законопроєкт про повний вихід з ООН

Група республіканських законодавців ініціювала розгляд законопроєкту про повний вихід США з Організації Об’єднаних Націй, заявляючи, що організація не відповідає інтересам американців та суперечить зовнішньополітичній стратегії президента Дональда Трампа “Америка перш за все".

Про це пише Fox News.

Зазначається, що сенатор від штату Юта Майк Лі представив у Сенаті закон про повну відмову від ООН 2025 року, який передбачає припинення членства США в ООН та її дочірніх організаціях і повністю скасовує американське фінансування ООН.

Співавторкою ініціативи у Сенаті стала Марша Блекберн (Теннессі), а в Палаті представників її підтримав Чіп Рой (Техас).

"Організація Об’єднаних Націй перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападу на Америку та її союзників", — заявив сенатор Лі у коментарі Fox News Digital. Він наголосив, що США більше не повинні витрачати мільярди доларів на організацію, яка не захищає їхніх інтересів.

Скільки США витрачають на ООН

За даними Council on Foreign Relations, США є найбільшим донором ООН, надавши понад 18 мільярдів доларів у 2022 році. Це третина загального бюджету організації.

Автори законопроєкту наголошують, що ООН:

не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини та пандеміям;

витрачає американські податки на підтримку суперників США;

займає відверто антиамериканську та антиізраїльську позицію.

Зокрема, Чіп Рой вказав на діяльність Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), яке допомагає палестинцям. Після того, як у 2024 році ООН виявила зв’язки співробітників БАПОР із нападом ХАМАС на Ізраїль, США тимчасово призупинили фінансування організації.

"Жодна здорова країна не витримає цього", — наголосив Рой.

Якщо закон ухвалять, то США вийдуть із миротворчих програм ООН і припинять будь-які нові угоди з організацією без схвалення Сенату.

Попри переважну підтримку законопроєкту серед республіканців, громадська думка щодо ООН залишається розділеною. За опитуванням Pew Research Center, 70% демократів позитивно ставляться до ООН, тоді як серед республіканців ця цифра — лише 34%.

Зазначається, що Трамп уже намагався скоротити фінансування ООН у перший термін і продовжує це робити зараз. У лютому він підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини.

Додамо, що ще під час свого першого терміну на посаді президента США, Трамп критикував ООН. "Ефективність низька", а "витрати вийшли з-під контролю". Так він охарактеризував діяльність ООН у 2017 році.