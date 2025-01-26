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Цены на тепличные огурцы снижаются: сколько стоят

Цены на тепличные огурцы снижаются: сколько стоят
Иллюстрация: freepik

На украинском рынке наблюдается снижение отпускных цен на тепличные огурцы, хотя предложение этой продукции в местных комбинатах остается ограниченным. Производители снижают цены из-за низкой торговой активности и ухудшения качества продукции.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

Сколько стоят огурцы

За последнюю неделю тепличные огурцы подешевели в среднем на 11%. Пока цены колеблются в пределах 90–125 грн/кг ($2,14–2,98/кг), тогда как неделю назад максимальные цены достигали 140 грн/кг ($3,34/кг).

Фото 2 — Цены на тепличные огурцы снижаются: сколько стоят

Основными каналами сбыта для тепличных комбинатов остаются розничные сети, однако объемы закупок со стороны ритейлеров и оптовых компаний значительно снизились из-за слабого спроса потребителей.

Несмотря на удешевление, тепличные огурцы в настоящее время стоят в среднем на 27% больше, чем в январе прошлого года. В то же время, рынок характеризуется низким предложением местных огурцов и нестабильными поставками из-за рубежа.

Большинство украинских тепличных хозяйств планируют увеличить объем производства до конца февраля, что может повлиять на стабилизацию ситуации на рынке.

Напомним, в начале января тепличные огурцы продавались по цене 100-140 грн/кг (2,37-3,31 долл./кг), что в среднем на 20% дороже по сравнению с концом минувшей недели.

Лидеры на рынке огурцов

Среди крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, можно отметить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный" был основан в 1982 году в селе Калиновка на Киевщине. По информации с официального сайта предприятия, сегодня комбинат имеет 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. рынок, так и экспортируются в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. По информации на сайте предприятия, стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. В настоящее время площадь комбината превышает 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия в Христиновке и Тальном Черкасской области.
Автор:
Татьяна Гойденко