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Ціни на тепличні огірки знижуються: скільки коштують

Ціни на тепличні огірки знижуються: скільки коштують
Ілюстрація: freepik

На українському ринку спостерігається зниження відпускних цін на тепличні огірки, хоча пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах залишається обмеженою. Виробники знижують ціни через низьку торговельну активність і погіршення якості продукції.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

Скільки коштують огірки

За останній тиждень тепличні огірки подешевшали в середньому на 11%. Наразі ціни коливаються в межах 90–125 грн/кг ($2,14–2,98/кг), тоді як тиждень тому максимальні ціни досягали 140 грн/кг ($3,34/кг).

Фото 2 — Ціни на тепличні огірки знижуються: скільки коштують

Основними каналами збуту для тепличних комбінатів залишаються роздрібні мережі, проте обсяги закупівель з боку рітейлерів та оптових компаній значно знизилися через слабкий попит споживачів.

Попри здешевлення, тепличні огірки зараз коштують у середньому на 27% більше, ніж у січні минулого року. Водночас ринок характеризується низькою пропозицією місцевих огірків та нестабільними поставками з-за кордону.

Більшість українських тепличних господарств планують збільшити обсяги виробництва до кінця лютого, що може вплинути на стабілізацію ситуації на ринку.

Нагадаємо, на початку січня  тепличні огірки продавалися за ціною 100-140 грн/кг (2,37-3,31 дол/кг), що в середньому на 20% дорожче порівняно з кінцем минулого тижня.

Лідери на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна відзначити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. За інформацією з офіційного сайту підприємства, сьогодні комбінат має 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною спеціалізацією є вирощування огірків і томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. За інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося у 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.
Автор:
Тетяна Гойденко