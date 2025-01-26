Ціни на тепличні огірки знижуються: скільки коштують

На українському ринку спостерігається зниження відпускних цін на тепличні огірки, хоча пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах залишається обмеженою. Виробники знижують ціни через низьку торговельну активність і погіршення якості продукції.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

Скільки коштують огірки

За останній тиждень тепличні огірки подешевшали в середньому на 11%. Наразі ціни коливаються в межах 90–125 грн/кг ($2,14–2,98/кг), тоді як тиждень тому максимальні ціни досягали 140 грн/кг ($3,34/кг).

Основними каналами збуту для тепличних комбінатів залишаються роздрібні мережі, проте обсяги закупівель з боку рітейлерів та оптових компаній значно знизилися через слабкий попит споживачів.

Попри здешевлення, тепличні огірки зараз коштують у середньому на 27% більше, ніж у січні минулого року. Водночас ринок характеризується низькою пропозицією місцевих огірків та нестабільними поставками з-за кордону.

Більшість українських тепличних господарств планують збільшити обсяги виробництва до кінця лютого, що може вплинути на стабілізацію ситуації на ринку.

Нагадаємо, на початку січня тепличні огірки продавалися за ціною 100-140 грн/кг (2,37-3,31 дол/кг), що в середньому на 20% дорожче порівняно з кінцем минулого тижня.

Лідери на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна відзначити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. За інформацією з офіційного сайту підприємства, сьогодні комбінат має 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною спеціалізацією є вирощування огірків і томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.