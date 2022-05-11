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Арестович объяснил, почему в РФ отложили планы по "немедленному присоединению Херсонской области к РФ"
Российские власти начали готовиться к аннексии Херсонской области, но вскоре передумали, потому что побоялись последствий.
Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".
"Если сейчас провозгласить аннексию Херсонской области, будет резкая эскалация, резкое обострение санкций, резкие поставки вооружений Украине, и много резких "похлопываний" по щекам и шапке кремлевского режима", — считает Арестович.
Отметим, что в Киеве заявили, что ВСУ освободят Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты, а в Москве ищут “юридическое обоснование оккупации”.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения". При этом анонсированные даты постоянно откладывают.