Арестович пояснив, чому в РФ відклали плани щодо "негайного приєднання Херсонської області до РФ"

Російська влада почала готуватися до анексії Херсонської області, але незабаром передумала, бо побоялася наслідків.

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Таку думку висловив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

"Якщо зараз проголосити анексію Херсонської області, буде різка ескалація, різке загострення санкцій, різке постачання озброєнь Україні, та багато різких "поплескування" по щоках і шапці кремлівського режиму", - вважає Арестович.

Зазначимо, що в Києві заявили, що ЗСУ звільнять Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти, а в Москві шукають "юридичне обґрунтування окупації".

Також на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий референдум, а також перепис населення. У цьому анонсовані дати постійно відкладають.