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Арестович пояснив, чому в РФ відклали плани щодо "негайного приєднання Херсонської області до РФ"
Російська влада почала готуватися до анексії Херсонської області, але незабаром передумала, бо побоялася наслідків.
Таку думку висловив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
"Якщо зараз проголосити анексію Херсонської області, буде різка ескалація, різке загострення санкцій, різке постачання озброєнь Україні, та багато різких "поплескування" по щоках і шапці кремлівського режиму", - вважає Арестович.
Зазначимо, що в Києві заявили, що ЗСУ звільнять Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти, а в Москві шукають "юридичне обґрунтування окупації".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий референдум, а також перепис населення. У цьому анонсовані дати постійно відкладають.