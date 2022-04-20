Британский суд одобрил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Британский суд в среду, 20 апреля, официально одобрил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США для предъявления обвинений в шпионаже.

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Как сообщает издание The Washington Post, теперь дело будет передано министру внутренних дел Великобритании Прити Патель для принятия решения. Однако у основателя WikiLeaks все еще есть возможности обжаловать это решение — у его адвокатов есть четыре недели, чтобы подать заявление Патель или апелляцию в Высокий суд.

Отметим, что Верховный суд Великобритании в прошлом месяце отказал Ассанжу в разрешении обжаловать решение суда низшей инстанции о его экстрадиции. Судья Вестминстерского магистратского суда издал приказ на кратком слушании.

Напомним, Ассанжа, который является австралийским интернет-журналистом, разыскивают в США за публикацию тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах. Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США для получения конфиденциальной секретной информации, которую позже опубликовали на веб-сайте Wikileaks.

Однако сначала он попал в тюрьму по другой причине. В 2012 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах, якобы совершенных на территории Швеции, Ассанжа арестовали. Тогда его выпустили под залог, после чего Ассанж исчез. Он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

Все же его разыскали и в 2019 году посадили в тюрьму на 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.