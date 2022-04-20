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Британський суд схвалив екстрадицію Джуліана Ассанжа до США
Британський суд у середу, 20 квітня, офіційно схвалив екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США для пред'явлення звинувачень у шпигунстві.
Як повідомляє видання The Washington ost, тепер справу буде передано міністру внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель для ухвалення рішення. Однак у засновника WikiLeaks все ще є можливості оскаржити це рішення — його адвокати мають чотири тижні, щоб подати заяву Патель або апеляцію до Високого суду.
Зазначимо, що Верховний суд Великобританії минулого місяця відмовив Ассанжу у дозволі оскаржити рішення суду нижчої інстанції щодо його екстрадиції. Суддя Вестмінстерського суду видав наказ на короткому слуханні.
Нагадаємо, Ассанжа, який є австралійським інтернет-журналістом, розшукують у США за публікацію тисяч секретних документів у 2010 та 2011 роках. Ассанжу висунуто звинувачення за 18 пунктами з боку уряду США, яке звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США для отримання конфіденційної секретної інформації, яку пізніше опублікували на веб-сайті Wikileaks.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Однак спочатку він потрапив до в'язниці з іншої причини. У 2012 році через звинувачення у сексуальних домаганнях, нібито скоєних на території Швеції, Ассанжа заарештували. Тоді його випустили під заставу, після чого Ассанж зник. Він ховався у посольстві Еквадору у Лондоні сім років. Пізніше влада Швеції закрила цю справу.
Все ж таки його розшукали у 2019 році та посадили у в'язницю на 50 тижнів за порушення умов звільнення під заставу.