Британський суд схвалив екстрадицію Джуліана Ассанжа до США

Британський суд у середу, 20 квітня, офіційно схвалив екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США для пред'явлення звинувачень у шпигунстві.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє видання The Washington ost, тепер справу буде передано міністру внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель для ухвалення рішення. Однак у засновника WikiLeaks все ще є можливості оскаржити це рішення — його адвокати мають чотири тижні, щоб подати заяву Патель або апеляцію до Високого суду.

Зазначимо, що Верховний суд Великобританії минулого місяця відмовив Ассанжу у дозволі оскаржити рішення суду нижчої інстанції щодо його екстрадиції. Суддя Вестмінстерського суду видав наказ на короткому слуханні.

Нагадаємо, Ассанжа, який є австралійським інтернет-журналістом, розшукують у США за публікацію тисяч секретних документів у 2010 та 2011 роках. Ассанжу висунуто звинувачення за 18 пунктами з боку уряду США, яке звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США для отримання конфіденційної секретної інформації, яку пізніше опублікували на веб-сайті Wikileaks.

Однак спочатку він потрапив до в'язниці з іншої причини. У 2012 році через звинувачення у сексуальних домаганнях, нібито скоєних на території Швеції, Ассанжа заарештували. Тоді його випустили під заставу, після чого Ассанж зник. Він ховався у посольстві Еквадору у Лондоні сім років. Пізніше влада Швеції закрила цю справу.

Все ж таки його розшукали у 2019 році та посадили у в'язницю на 50 тижнів за порушення умов звільнення під заставу.