Делегация РФ прибыла в Беларусь: утверждает, что для переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла в Республику Беларусь, оккупанты заявляют, что планируют провести переговоры с украинской делегацией. Об этом сказад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает “Интерфакс”.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами", - заявил Песков журналистам.

По его словам, переговоры должны состояться в Гомеле.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь не может быть площадкой для переговоров.

"Четыре дня назад именно с территории Республики Беларусь пошли техника и летели ракеты. Киев атаковали в четыре утра", — заявил Зеленский

"Если бы с вашей территории не было военных действий – мы могли бы пойти на переговоры в Минске. Именно поэтому мы говорим, что площадкой могут быть другие города для встречи: Варшава, Стамбул, Будапешт. Да любой другой. В стране, с территории которой не летят ракеты", — сказал президент Украины.

Ситуацию с возможными переговорами прокомментировал и пресс-секретать президента Украины Сергей Никифоров.

"Российская делегация прибыла в Гомель для переговоров. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. Для этого немедленно было предложено отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря на все, демонстративно ехать в Гомель - лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину" — заявил он.

Зеленский также обратился к белорусам с призывом сделать правильный выбор на референдуме в РБ, который проводят 27 февраля. В этот же день с территории Беларуси произвели ракетный обстрел Киева.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь официальное письмо, в котором подчеркнул, что РБ ведет войну против Украины вместе с Россией.