Делегація РФ прибула до Білорусі: стверджує, що для переговорів із Україною

Російська делегація прибула до Республіки Білорусь, окупанти заявляють, що планують провести переговори з українською делегацією. Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє “Інтерфакс”.

"Відповідно досягнутій домовленості, російська делегація, що складається з представників МЗС, Міноборони та інших відомств, включаючи адміністрацію президента, прибула до Білорусії для переговорів з українцями", — заявив Пєсков журналістам.

За його словами, переговори мають відбутися у Гомелі.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь не може бути майданчиком для переговорів.

"Чотири дні тому саме з території Республіки Білорусь пішли техніка і летіли ракети. Київ атакували о четвертій ранку", — заявив Зеленський.

"Якби з вашої території не було військових дій – ми могли б піти на переговори в Мінську. Саме тому ми говоримо, що майданчиком можуть бути інші міста для зустрічі: Варшава, Стамбул, Будапешт. Та будь-який інший. У країні, з якої не летять ракети", — сказав президент України.

Ситуацію з можливими переговорами прокоментував і прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

"Російська делегація прибула в Гомель для переговорів. Мушу заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент переговорники РФ вимагали, що українська армія має спочатку скласти зброю. Для цього негайно було запропоновано вирушити за "російським військовим" кораблем". Тому їхні сьогоднішні заяви та рішення, незважаючи на все, демонстративно їхати в Гомель — лише інформаційний тиск та спроба перекласти відповідальність за зрив на Україну", — заявив він.

Зеленський також звернувся до білорусів із закликом зробити правильний вибір на референдумі у РБ, який проводять 27 лютого. В цей день з території Білорусі здійснили ракетний обстріл Києва.

Раніше глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь офіційний лист, у якому наголосив, що РБ веде війну проти України разом із Росією.