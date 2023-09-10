До конца активного наступления Украины осталось примерно 30 дней – командующий армией США

У Украины осталось чуть больше 30 дней боев, прежде чем погода помешает ее контрнаступлению, поскольку в холодных условиях Украине будет гораздо труднее маневрировать.

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Об этом пишет BBC, ссылаясь на интервью командующего армией США, генерала Марка Милли.

Милли добавил, что слишком рано говорить о том, потерпело ли контрнаступление неудачу.

"Остался разумный промежуток времени, вероятно, около 30-45 дней для борьбы с погодой, так что украинцы еще не закончили. Есть битвы, которые не закончились... они не завершили часть того, чего пытаются достичь", - сказал он.

Он признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось, но сказал, что "там все еще продолжаются тяжелые бои. Украинцы все еще продолжают уверенно развиваться и очень стабильно продвигаются через российские линии фронта".

Милли заметил, что еще в самом начале войны, он высказал предположение, что она будет длинной, медленной, тяжелой и приведет к большим потерям.

Издание пишет, что в том же интервью адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, сказал, что "Украина выигрывает, а Россия проиграет".

Он добавил, что Украина прогрессирует в борьбе за возвращение своей территории, вернув себе 50% захваченных Россией земель.

По его словам, прогресс Украины также обусловлен тем, что международное сообщество оказывало экономическое и дипломатическое давление.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды, даже несмотря на то, что с ней станет труднее бороться.