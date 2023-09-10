До кінця активного наступу України залишилося приблизно 30 днів - командувач армії США

В України залишилося трохи більше 30 днів боїв, перш ніж погода завадить її контрнаступу, оскільки в холодних умовах Україні буде набагато важче маневрувати.

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Про це пише ВВС посилаючись на інтерв’ю командувача армії США, генерала Марка Міллі.

Міллі додав, що занадто рано говорити про те, чи контрнаступ зазнав невдачі.

"Залишився розумний проміжок часу, ймовірно, близько 30-45 днів для боротьби з погодою, тож українці ще не закінчили. Є битви, які не закінчилися... вони не завершили частину того, чого намагаються досягти" , - сказав він.

Він визнав, що наступ йшов повільніше, ніж очікувалося, але сказав, що "Там все ще тривають важкі бої. Українці все ще продовжують впевнено розвиватися і дуже стабільно просуваються через російські лінії фронту".

Міллі зауважив, що ще на самому початку війни, він висловив припущення що вона буде довгою, повільною, важкою та призведе до великих втрат.

Видання пише, що у тому ж інтерв’ю адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великобританії, сказав, що "Україна виграє, а Росія програє".

Він додав, що Україна прогресує у боротьбі за повернення своєї території, повернувши собі 50% захоплених Росією земель.

За його словами, прогрес України також зумовлений тим, що міжнародне співтовариство чинило економічний і дипломатичний тиск.

Нагадаємо, очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть незважаючи на те, що з нею стане важче боротися.