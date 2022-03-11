ЕС 12 марта введет четвертый пакет санкций против РФ

Евросоюз примет в субботу, 12 марта, четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает DW.

"Завтра мы примем четвертый пакет мер для дальнейшей изоляции России и истощения ресурсов, которые она использует для финансирования этой варварской войны", — сказала фон дер Ляйен.

ЕС собирается лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования на европейских рынках. Это должно аннулировать важные преимущества, которыми РФ пользуется как член ВТО.

ЕС также собирается приостановить членство России в ведущих финансовых организациях, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Кроме того, Евросоюз собирается продолжить оказывать давление на российскую элиту, близкую к Путину, а также на их семьи и пособников.

Ограничения планируются также к использованию элитами РФ криптовалют. Евросоюз намерен и запретить экспорт любых предметов роскоши из европейских стран в Россию.

"Что очень важно, мы запретим ввоз основных товаров черной металлургии из Российской Федерации. Это ударит по центральному сектору российской системы, лишит ее миллиардных экспортных доходов и гарантирует, что наши граждане не будут субсидировать войну Путина", — утверждает Урсулы фон дер Ляйен.

Будет предложен большой запрет на европейские инвестиции в энергосектор РФ. Напомним, что США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России.

Перед этим США запретили импорт нефти и газа из России, после чего сразу несколько стран заявили о готовности принять аналогичные меры.