ЄС 12 березня запровадить четвертий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз ухвалить у суботу, 12 березня, четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України. Про це заявила президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, повідомляє DW.

"Завтра ми ухвалимо четвертий пакет заходів для подальшої ізоляції Росії та виснаження ресурсів, які вона використовує для фінансування цієї варварської війни", - сказала фон дер Ляйєн.

ЄС має намір позбавити Росію статусу найбільшого сприяння на європейських ринках. Це має скасувати важливі переваги, якими РФ користується як член СОТ.

ЄС також має намір призупинити членство Росії у провідних фінансових організаціях, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Крім того, Євросоюз збирається продовжувати чинити тиск на російську еліту, близьку до Путіна, а також на їхні сім'ї та посібників.

Обмеження плануються також використання елітами РФ криптовалют. Євросоюз має намір заборонити експорт будь-яких предметів розкоші з європейських країн до Росії.

"Що дуже важливо, ми заборонимо ввезення основних товарів чорної металургії з Російської Федерації. Це вдарить по центральному сектору російської системи, позбавить її мільярдних експортних доходів і гарантує, що наші громадяни не субсидуватимуть війну Путіна", - стверджує Урсули фон дер Ляйєн.

Буде запропоновано велику заборону на європейські інвестиції в енергосектор РФ. Нагадаємо, що США вводять заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів із Росії.

Перед цим США заборонили імпорт нафти і газу з Росії, після чого відразу кілька країн заявили про готовність вжити аналогічних заходів.