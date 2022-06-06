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Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка

Курская область, граница с Украиной, война в Украине, обстрелы, село
Фото: Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта

Глава Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что утром 6 июня был обстрелян поселок Теткино, который находится близко к границе с Украиной.  

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Об этом Роман Старовойт сообщил в Telegram.  

"Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям", - говорится в сообщении.  

По предварительной информации, раненых и погибших - нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Также сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом.  

"В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", - добавил глава Курской области.  

Фото 2 — Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка
Фото 3 — Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка
Фото 4 — Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка
Фото 5 — Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка
Фото 6 — Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка
Фото 7 — Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка
Фото 8 — Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о том, что российская армия перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для провокационных действий в населенных пунктах Черниговской области.

Автор:
Анастасия Дедковская