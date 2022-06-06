Глава Курской области заявил об обстреле приграничного с Украиной поселка

Глава Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что утром 6 июня был обстрелян поселок Теткино, который находится близко к границе с Украиной.

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Об этом Роман Старовойт сообщил в Telegram.

"Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, раненых и погибших - нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Также сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом.

"В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", - добавил глава Курской области.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о том, что российская армия перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для провокационных действий в населенных пунктах Черниговской области.