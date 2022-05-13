Россияне перебрасывают в Брянскую область артиллерию для провокаций в Черниговской области, - Генштаб

Российская армия перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для провокационных действий в населенных пунктах Черниговской области.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что оккупанты не прекращают наступательные действия на Востоке, чтобы взять под полный контроль Донецкую, Луганскую и Херсонскую области и содержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Одновременно поддерживает напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.

Также проходят мероприятия усиленной охраны украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, армия РФ перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области.

"На Слобожанском направлении враг перегруппировывает подразделения, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей. В то же время оккупанты сосредоточились на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое в Харьковской области", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на установлении полного контроля над Рубежным. В частности, на лиманском направлении россияне пытались закрепиться в районе Александровки.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного Орехово и Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении Марьинки.

"Продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". С целью установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая местные мероприятия следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время", - отметили в Генштабе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли подразделения ВСУ по всей линии, а также населенные пункты Александровку, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

Также за прошедшие сутки было поражено семь воздушных целей: пять БпЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одну крылатую ракету. Кроме того, на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили восемнадцать атак врага, уничтожили тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину на военные нужды в нашей стране было израсходовано 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов). Эти средства частично Минфин взял из того, что первоначально было заложено в бюджете на развитие. Деньги пошли на все – от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутриперемещенных лиц.