"Укроборонпром" отремонтировал трофейную военную технику РФ на 1,5 млрд гривен

Государственный концерн "Укроборонпром" отремонтировал и восстановил трофейную российскую военную технику на общую сумму полтора миллиарда гривен.

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Об этом сообщила спикер госконцерна Наталья Сад во время брифинга.

По ее словам, на данный момент отремонтированная техника задействована военными ВСУ на полях сражений.

"Финансовые потери оккупантов на украинской земле растут. На сегодня ​​трофейная техника суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен успешно накрывает огнем своих творцов", - рассказала Сад.

Спикер отметила, что речь идет о технике, которая предприятиями "Укроборонпрома" была восстановлена, при этом огромное количество целой и неповрежденной техники враг просто бросал на поле боя. При этом сумма ущерба, которую нанесла армия РФ украинскому оборонно-промышленному комплексу, составила уже более 100 млрд гривен.

Напомним, Киевская школа экономики по состоянию на 26 апреля оценивает прямой ущерб инфраструктуре Украины вследствие ведения Россией войны против нее в 88 миллиардов долларов, или 2,6 триллиона гривен. Общие потери экономики Украины из-за войны в КШЭ оценивают в 564-600 миллиардов долларов.