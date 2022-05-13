"Укроборонпром" відремонтував трофейну військову техніку РФ на 1,5 млрд гривень

Державний концерн "Укроборонпром" відремонтував та відновив трофейну російську військову техніку на загальну суму півтора мільярда гривень.

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Про це повідомила речник держконцерну Наталія Сад під час брифінгу.

За її словами, наразі відремонтована техніка задіяна військовими ЗСУ на полі бою.

"Фінансові втрати окупантів на українській землі зростають. На сьогодні трофейна техніка сумарною вартістю півтора мільярда гривень успішно накриває вогнем своїх творців", - розповіла Сад.

Спікер зазначила, що йдеться про техніку, яку підприємствами "Укроборонпрому" була відновлена, при цьому величезну кількість цілої та непошкодженої техніки ворог просто кидав на полі бою. Водночас збиток, якого завдала армія РФ українському оборонно-промисловому комплексу, оцінюється вже у понад 100 млрд гривень.

Нагадаємо, Київська школа економіки станом на 26 квітня оцінює прямі збитки інфраструктурі України внаслідок ведення Росією війни проти неї в 88 мільярдів доларів, або 2,6 трильйона гривень. Загальні втрати економіки України через війну в КШЕ оцінюють у 564-600 мільярдів доларів.