Росіяни перекидають у Брянську область артилерію для провокацій на Чернігівщині, - Генштаб

Російська армія перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії для провокаційних дій у населених пунктах Чернігівської області.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що окупанти не припиняють наступальні дії на Сході, аби взяти під повний контроль Донецьку, Луганську та Херсонську області та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Одночасно, підтримує напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.

Також тривають заходи посиленої охорони українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. За наявною інформацією, армія РФ здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівської області.

"На Слобожанському напрямку ворог перегруповує підрозділи, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей. Водночас окупанти зосередилися на недопущенні просування наших військ в районі Веселого на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним. Зокрема, на Лиманському напрямку росіяни намагалися закріпитись в районі Олександрівки.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та Комишуваха, успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Мар’їнки.

"Продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”. З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", - зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріли підрозділи ВСУ по всій лінії, а також населені пункти Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.

Також минулої доби було уражено сім повітряних цілей: п’ять БпЛА типу “Орлан-10, один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету. Окрім цього, на Донецькому та Луганському напрямках ВСУ відбили вісімнадцять атак ворога, знищили тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну на військові потреби в нашій країні було витрачено 245,1 мільярда гривень (8,3 мільярда доларів). Ці кошти частково Мінфін взяв із того, що спочатку було закладено у бюджеті на розвиток. Гроші пішли на все - від купівлі та ремонту зброї до екстреної підтримки внутрішньо переміщених осіб.