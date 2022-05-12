В Хабаровском крае РФ произошел взрыв в воинской части: есть погибший и раненые

Утром 12 мая в воинской части, расположенной в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края РФ, произошел мощный взрыв.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории воинской части в поселке Тейсин.

При разгрузке боеприпасов произошел взрыв пороха на складе с последующим горением.

Один военнослужащий погиб на месте, еще восемь человек обратились за медицинской помощью.

Причиной взрыва могло стать неосторожное обращение со взрывоопасными предметами.

Отметим, страну-агрессора постоянно в последние дни преследуют неудачи, то взрывы в Белгородской области, то обвал железнодорожного моста в Курской области.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозировал, что Россия однозначно перенесет боевые действия на территорию своей страны, а количество провокаций там будет расти.