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В Хабаровском крае РФ произошел взрыв в воинской части: есть погибший и раненые
Утром 12 мая в воинской части, расположенной в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края РФ, произошел мощный взрыв.
Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительным данным, инцидент произошел на территории воинской части в поселке Тейсин.
При разгрузке боеприпасов произошел взрыв пороха на складе с последующим горением.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Один военнослужащий погиб на месте, еще восемь человек обратились за медицинской помощью.
Причиной взрыва могло стать неосторожное обращение со взрывоопасными предметами.
Отметим, страну-агрессора постоянно в последние дни преследуют неудачи, то взрывы в Белгородской области, то обвал железнодорожного моста в Курской области.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозировал, что Россия однозначно перенесет боевые действия на территорию своей страны, а количество провокаций там будет расти.